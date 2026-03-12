日本が回避した「ドミニカVS韓国」に反響殺到「絶対やばい」 韓国のVロードが「過酷すぎて」
WBC
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールDが11日（日本時間12日）、米マイアミで行われ、ドミニカ共和国は7-5でベネズエラに勝利した。これでプールDはドミニカ共和国が4戦全勝で1位、3勝1敗のベネズエラが2位に。準々決勝はドミニカが韓国、ベネズエラが日本と対戦することが決まった。この結果を受け、「ドミニカ共和国VS韓国」に対する反応も日本人ファンから多く上がった。
日本からすると、負けた方と準々決勝で対決する構図。優勝候補の超重量打線ドミニカがソト＆ゲレーロJr.＆タティスJr.のスタートリオの一発攻勢でベネズエラを押し切った。結果、プールC1位の日本はベネズエラを迎え、同2位の韓国はドミニカ共和国と対戦することになった。X上の日本人ファンからは、後者の試合に対して注目する声が上がった。
「ドミニカ対韓国とかめっちゃええやん」「韓国とドミニカ打ち合いなるかな」「日本戦も気になるけど韓国対ドミニカ絶対やばいこの土日も見逃せないわ」「接戦した韓国vs強いドミニカの試合もめちゃくちゃ気になるな」「韓国とドミニカもかなりアツい試合になりそうだね」「韓国vsドミニカもめちゃくちゃ楽しみ！」などの反響が続々と寄せられた。
また、韓国は決勝トーナメントの組み合わせで優勝までドミニカ共和国、米国、日本と対戦する可能性があり、X上には「韓国優勝するためにはドミニカアメリカ日本倒さないといけないの過酷すぎて草」と驚く声もあった。もちろん日本も強豪ベネズエラが相手。ファンからは「アクーニャやアラエスもいて手強いだろうな」「ドミニカじゃなくて良かったとは思いません。全力を出して倒さないといけない相手」と警戒する声が上がっている。
（THE ANSWER編集部）