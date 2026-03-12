【今夜】ディズニー＆ピクサー『マイ・エレメント』地上波初放送 川口春奈×玉森裕太の感動ラブストーリー
ディズニー＆ピクサー映画『マイ・エレメント』が、本日（3月12日）午後9時からTBS系で地上波初放送される。
【動画】「ピクサーの世界展」予告映像
本作の舞台は、火・水・土・風の4つのエレメントたちが共に暮らす街「エレメント・シティ」。ウォータースライダー付きの建物や植物に覆われたビルなど、それぞれの特性を生かした個性豊かな街並みが広がる一方、「違うエレメントとは関わらない」という暗黙のルールが存在していた。
火の街で父の店を継ぐ夢に向かって努力してきた火の女の子・エンバーは、ある日、正反対の性格を持つ水の青年・ウェイドと出会う。触れ合えば互いを消してしまうかもしれない“火と水”の危うい関係。それでもウェイドの優しさに触れるうち、エンバーの心は次第に変化していく。彼と過ごす中で世界の広さを知り、自分の本当にやりたいことを見つめ直していく姿が描かれる。
2023年に日本で公開された本作は、観客動員200万人を突破するヒットを記録。公開後に興行収入が伸び続ける“逆転ヒット”現象でも話題を集めた。
日本語吹替版では、アツくなりやすくて家族思いの火の女の子・エンバー役を川口春奈、底抜けに優しくて涙もろい水の青年・ウェイド役を玉森裕太が担当。正反対のふたりが織りなす、ぎこちなくも愛おしい掛け合いが、多くの観客の心をつかんだ。
触れることさえ難しい二人の想いが通じ合うとき、色鮮やかな奇跡が生まれる――。心温まるラブストーリーを、ぜひテレビで楽しみたい。
