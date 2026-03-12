『押すなよ！』思わずそんな声が聞こえてきそうな一幕が、Xで注目を集めています。浴槽のふちにいる黒猫がみせた、あまりにも人間味あふれる表情に、思わずクスっとしてしまう人が続出。投稿は6万表示、4900超えのいいねを記録し「必死な表情も最高w」「ガチで押されたくない表情してる（笑）」などの声が寄せられています。

浴槽のふちで黒猫がまさかの展開に？

『押すなよ押すなよ』―そんな言葉と共にXアカウント『りっこ』に投稿されたのは、浴槽のふちにいる黒猫の姿。注目を集めたのは、今にも声が聞こえてきそうなその表情でした。

背中に手を添えられた黒猫は、目をまん丸に見開き、今にも何かを叫び出しそうな雰囲気だったといいます。

お湯の張られた浴槽を前に、本気で「やめて」と言っているような、人間味あふれる表情。必死さとコミカルさが絶妙に同居したその瞬間は、思わず何度も見返してしまうほど印象的なワンシーンでした。

必死すぎる表情に反響

今にも「押すなよ」と言いだしそうな表情、そして黒猫ならではのくっきりとした目元。そのまま絵になりそうな瞬間を収めた1枚は、たくさんの人を笑顔にしてくれたようです。「いや、押してる！押してるって！」「新作のホラー映画のワンシーンですか？」「顔がやめろやっ‼️て感じ笑」「お約束にゃ 上島くん」「最高のワンショット」などの声が寄せられました。映画やコントの一幕を思い浮かべた人も多かったようです。

見事な表情で見るものを魅了してくれた黒猫さんでしたが、実はもうひとりの同居猫も黒猫さんなのだそう。

ふたりが登場する日々の投稿は、思わず笑ってしまう瞬間もあれば、ほっと心が和む場面も。画面越しにみる生き生きとした姿から、飼い主さんのふたりに対する深い愛情が伝わってきます。

そんな猫たちの日々の暮らしは、Xアカウント『りっこ』で楽しむことができます。

飼い主さん、黒猫さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

