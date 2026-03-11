◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）

砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭立て（地方８、ＪＲＡ４）で行われ、７番人気のオディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）が差し切り、３連勝でダートグレード競走初制覇となった。最後の直線で力強く伸び、押し切りを図るセラフィックコールをかわした。地方通算３８３２勝目の吉村智洋騎手＝兵庫＝は、これがダートグレード初勝利。地方所属で１着になったことで、川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）の優先出走権が与えられた。勝ちタイムは２分３７秒２。

３連覇がかかっていた川崎のセラフィックコール（３番人気、吉原寛人騎手）が２着になり、地方所属馬のワンツーフィニッシュ。こちらも川崎記念への優先出走権が与えられた。２番人気のＪＲＡのカズタンジャー（川田将雅騎手）が３着に続いた。

吉村智洋騎手（オディロン＝１着）「素直にうれしいです。

（馬に声をかけるとすれば）ホント精一杯、頑張ってくれて、ありがとうと感謝を伝えたいです。

（レース前のプランは）いつもレース前はノープランなので、出たとこ勝負という感じでした。

（セラフィックコールが道中で動く展開。ペースが上がったときの心境は）最高の流れ、いい展開になったと思いました。

（先行馬たちを追って直線もいい走り。手応えは）先に有力馬が動いていったので、いい流れになったのですけど、４角ぐらいで『あっ、差し切るな』という手応えで、差し切ってくれました。

（Ｊｐｎ２勝利）なかなかダートグレードって勝てるものではないのですし、狙っても勝てるものではないです。とりあえずもうひとつ上を目指して頑張っていきたいです。

（もうひとつ上というと？）そこは皆さんで考えてもらって…（場内笑い）。

（最後にメッセージを）兵庫の最強馬として、ここに戦いにきたので、しっかり結果が出たことによって、兵庫の馬も強いんだぞというところを見せられたと思います」