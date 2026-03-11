脱・税理士の菅原氏が日本メーカーの苦戦を分析！『業界1位から10位まで転落？3.7兆の過去最高売上を出したソニーがなぜ撤退したのか』
『業界1位から10位まで転落？3.7兆の過去最高売上を出したソニーがなぜ撤退したのか』というテーマで、YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」にて、脱・税理士の菅原氏がソニーのテレビ事業の転換について解説している。
一見すると不可解なニュースである。ソニーは現在、売上・利益ともに過去最高水準という極めて好調な業績を記録している。しかしその一方で、かつて同社の象徴的な製品であったテレビ事業については、大きな方針転換が進められているという。
動画ではまず、ソニーの直近の業績に触れる。売上は前年を上回り、営業利益も大きく伸びている。企業全体としては極めて順調な状態にあることが示される。ところが、その中でテレビやカメラなどが含まれる部門では、売上と利益の双方が減少している状況が確認されている。
その背景にあるのが、世界のテレビ市場の勢力図の変化である。現在の市場では、韓国や中国のメーカーが上位を占める構造が定着している。かつては日本メーカーが強い存在感を持っていた分野だが、液晶化や薄型化が進む過程で競争環境は大きく変化した。
こうした市場環境の中で、ソニーは中国のメーカーと合弁会社を設立し、テレビ事業を移管する計画を進めているという。ブランドとしての「ブラビア」は維持されるが、製造や事業運営の主導は提携先側が担う形になる見込みだ。
この決断について菅原氏は、単なる撤退ではなく経営戦略の転換として位置付ける。ソニーは現在、ゲーム、音楽、映画といったエンターテインメント分野で強い収益基盤を持っている。こうした成長分野に経営資源を集中させる判断は、大企業であっても重要だという指摘である。
また動画では、日本メーカーのテレビ事業の変化にも触れられる。過去には国内企業が競い合っていた市場であったが、現在は海外企業の存在感が強まり、ブランドの資本関係も変化している。
こうした状況を踏まえ、菅原氏は企業経営における重要な視点として「勝てない土俵では戦わない」という考え方を提示する。市場が特定の上位企業に集約される構造では、無理に競争を続けるよりも、強みのある領域へ資源を集中させる判断が必要になる場合があるという。
ソニーのテレビ事業の転換は、単なる家電の話題にとどまらず、企業がどのように市場の変化を見極めるのかという経営判断の事例として語られている。動画ではこの背景や業界構造について、さらに具体的な視点から説明が続いている。
