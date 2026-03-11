この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美容外科医が語る中東情勢の知られざる背景「トランプの暴走を抑えるのはS&P500」米国軍事戦略と株価の相関関係

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【TACO】トランプ「戦争の終結は近い」→S&P500反発【特殊部隊投入→濃縮ウラン奪取？】」を公開した。動画では、トランプ大統領の「戦争の終結は近い」という発言とS&P500の反発を入り口に、イラン情勢とアメリカの軍事戦略について独自の予測を語っている。



動画で高須氏は、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって原油価格が高騰し、アメリカ国内でインフレが加速している背景を説明。インフレによる株価下落が懸念される中、S&P500が反発し、マーケットに楽観ムードが漂い始めたと指摘した。その理由として、トランプ大統領の行動原理に言及し「結局トランプって、タコなんですよ」と表現。「TACO」とは「Trump Always Chickens Out（トランプは最後は逃げる）」の略だと説明し、「常にマーケットを見ている」と、自身の暴走を抑止する最大の要因がS&P500であることを強調した。



さらに、イラン情勢に触れ、最高指導者ハメネイ師の次男であるモジタバ師が後継者となることで、反米強硬路線が強まると分析。しかし、アメリカがすでにイランの制空権をほぼ掌握しており、B-52爆撃機などを用いて軍事的に圧倒的有利な状況にあると語る。一方で、地上戦による泥沼化と株価の下落を避けるため、アメリカ軍が「特殊部隊を投入して、イランの濃縮ウランを奪取して」国外に搬出するというシナリオを展開。「大量破壊兵器を奪い取りました。これで世界終末戦争を回避した」という名目で戦争を幕引きにするのではないかとの見解を示した。



最後には、この作戦によって世界経済の混乱が防がれ、インフレ懸念も払拭されるとの見方を示した。中東問題の早期解決と平和を願いつつ、「そろそろトランプ大統領は幕引きを考えているのではないか」と述べ、今後の国際情勢の動きに期待を寄せて動画を締めくくった。