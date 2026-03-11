【NBA試合速報】2026年3月11日（水） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs メンフィス・グリズリーズ
日付：2026年3月11日（水）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 139 - 129 メンフィス・グリズリーズ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対メンフィス・グリズリーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターは両チーム譲らず32-32で終了する。
第2クォーターはメンフィス・グリズリーズが試合を有利に運び68-71で終了する。
第3クォーターはメンフィス・グリズリーズが試合を有利に運び98-104で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し139-129で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
