フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs メンフィス・グリズリーズ

日付：2026年3月11日（水）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 139 - 129 メンフィス・グリズリーズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対メンフィス・グリズリーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターは両チーム譲らず32-32で終了する。

第2クォーターはメンフィス・グリズリーズが試合を有利に運び68-71で終了する。

第3クォーターはメンフィス・グリズリーズが試合を有利に運び98-104で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し139-129で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 11:15:06 更新