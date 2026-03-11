「猫ちゃんがいなくなった」実家の母親からそんな連絡が入ったという飼い主さん。ところが数分後、まさかの場所で猫さんが見つかったといいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で41万回以上表示を突破。コメント欄には「猫ってかくれんぼ得意ですよね」「猫の首輪に鈴がついてる理由がわかった」といった声が寄せられました。

【写真：母から『何時間探しても猫がいない』と連絡がきて…数分後→『予想外の場所』で発見された様子】

姿が見当たらない猫さんの居場所は…

Xアカウント「井上奈奈 / nana inoue」に投稿されたのは、まさかの場所に隠れている猫の「いおり」くんの姿です。いおりくんは投稿主さんの実家で暮らしている男の子。ある日、投稿主さんの下にお母さんから「猫がいない」という連絡が入ったのだとか。

投稿主さんのお母さんが慌てて探し続けること数時間。投稿主さんの下に「いました」という連絡と共に1枚の写真が送られてきたそう。なんとその写真には、壺の中で座っているいおりくんの姿が写っていたそうです！

いおりくんがなぜそんな場所に隠れていたのかは分かりません。もしかすると、ちょっぴり1人の時間を楽しみたかったのかもしれませんね。でも、投稿主さんのお母さんからすれば、何時間もいおりくんの姿が見えず、気が気でなかったことでしょう。

ちなみにいおりくんは、行方不明の常習犯なのだとか。その後、壺の中には新聞紙を詰め、いおりくんが入れないようにしたといいます。ただ、別の日には洗濯かごの中に入っていたそうで、まだまだ油断のできないいおりくんなのでした。

"意外な場所"に隠れる猫さんの姿がXで大反響

壺に入っていたいおりくんの姿を見たX民からは「一人になりたいのかな？w」「お母さんの安心した顔が目に浮かびます！」「かくれんぼにちょうどいいサイズですね」「居心地が良かったんやねぇw」といったコメントが寄せられました。

投稿には、2.9万件を超えるいいねが集まっており、たくさんの方がいおりくんの隠れる姿に癒やされたようです。

Xアカウント「井上奈奈 / nana inoue」では、今回ご紹介した実家で暮らすいおりくんの写真のほかに、投稿主さんと暮らす猫の「キリ」ちゃんの姿も投稿されています。

