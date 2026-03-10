²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥óÂ³¤¯¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¡3·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¥Ò¥Î¥¤¬¥Ô¡¼¥¯Æþ¤ê
½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÂçÎÌÈô»¶¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤Ê¤ÉÏ¢Æü¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥é¥ó¥¯¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«¤Ç¤â²ÖÊ´¤¬Èô»¶
º£Æü10Æü(²Ð)¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥é¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£Ãëº¢¤Þ¤Ç±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¾¯Èô»¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅìµþ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¾å¤¬¤ê¤Ï´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¤ÈÈæ³Ó¡¡¤É¤ì¤À¤±²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤À?
¾å¤Î¿Þ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¶èÆâ¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³ä¹ç¤ò¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊónavi.¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î2Æü(·î)¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬ºÇÂçÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈô»¶¤·¤¿²ÖÊ´¿ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¿ùÊÂ¶è¤Ç15%¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ê¤É¤Ç18%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶èÆâÁ´ÂÎ¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÍ½Â¬¤ÎÌó15%(16%)¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï3·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬¤ï¤º¤«¤ËÈô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï5Æü´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤É¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È²Ö¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£