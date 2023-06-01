[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]AC¥¢¥À¥×¥¿ー¼ýÇ¼¤â¤Ç¤¤ëÌµ°õÎÉÉÊ¤Î²£Ä¹¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ýー¥Á
¡¡³§ÍÍ¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ýー¥Á¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î·ÚÎÌ²½¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥±ー¥Ö¥ëÎà¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤á¤Ëº£¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î»ý¤ÁÊª¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÅ¬¤·¤¿ÍýÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢»ÔÈÎÉÊ¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀèÆüÌµ°õÎÉÉÊ¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ýー¥Á¤¬¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¡Ë¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ýー¥Á¡×¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ýー¥Á¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÜÀ½ÉÊ¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¤Î¥Ýー¥Á¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥°¥ìー¤È¹õ¤¬¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï¥°¥ìー¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤¤È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Ð¥Ã¥°ÆâÉô¤Î°Å¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
iPhone SE3¤È¤Î¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¡£20cm¡ß9cm¤È²£Ä¹¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
Ãæ±û¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×¡£ÆâÉô¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Î»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÌóÉý20¡ß¹â¤µ9cm¡¢Äì¥Þ¥Á6cm¤È¤¤¤¦²£Ä¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤«¤µ¤Ð¤ëAC¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÌµÍý¤Ê¤¯¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥±ー¥Ö¥ë¤ò¥Ýー¥Á¤ÎÁ°¸å¤Ë½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç½ÅÎÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ýー¥Á¼«ÂÎ¤¬¤¬¤Ð¤Ã¤Èº¸±¦¤Ë¤Û¤Ü180ÅÙ³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Ýー¥ÁÆâÉô¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿¥±ー¥Ö¥ëÎà¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬Îý¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Æー¥×¤ÇÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä³Æ¼ï¤Î¥±ー¥Ö¥ëÎà¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¡ÖNintendo Switch Lite¡×¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢ÀÑ¤ß¥²ー¾Ã²½¤Î¤¿¤á¤ËSwitch Lite¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥±ー¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ë¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê³ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¡ÖNintendo Switch Lite¡×¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£
ほかにもさまざまなガジェットを収納するのにぴったりなポーチだと思います。皆様も無印良品の店舗を訪問された際には、ぜひその手触りとサイズ感を確かめてみてください。