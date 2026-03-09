ヨックモックの母の日ギフト♡スイートピー彩る春限定クッキーアソート

ヨックモックから、春限定ギフト「カドー ドゥ プランタン」が2026年3月20日（金）より登場します。ロングセラー「シガール®」と季節限定クッキーを詰め合わせた華やかなアソートで、“お花を贈るような気持ちでお菓子を贈る”をコンセプトにしたシリーズの春商品。スイートピーのパッケージがやさしく彩る、母の日ギフトにもぴったりのスイーツです♡

春限定クッキーアソート

春限定の「カドー ドゥ プランタン」は、ヨックモックの人気商品と季節限定クッキーを詰め合わせたアソート。

カドー ドゥ プランタン（3種18個入）

価格：2,160円(税込)

内容：シガール×8本、サブレ フレーズ×5枚、サブレ ミエル アマンド×5枚

カドー ドゥ プランタン（4種26個入）

価格：3,024円(税込)

内容：シガール×6本、シガール オゥ ショコラ×4本、サブレ フレーズ×8枚、サブレ ミエル アマンド×8枚

カドー ドゥ プランタン（4種36個入）

価格：4,320円(税込)

内容：シガール×8本、シガール オゥ ショコラ×8本、サブレ フレーズ×10枚、サブレ ミエル アマンド×10枚

春の贈り物にぴったりな、見た目も味わいも華やかなラインアップです。

春を感じる限定フレーバー

春限定の味わいとして登場するのは、2種類のサブレ。

「サブレ フレーズ」は、苺パウダーを練り込んだ甘酸っぱいクッキー。苺の種のプチプチとした食感も楽しめる、春らしい味わいです。

「サブレ ミエル アマンド」は、アーモンドの花が蜜源のはちみつを使い、ローストアーモンドとともに焼き上げたサブレ。

隠し味にアプリコットのフルーティーな香りを加えた、上品な味わいが特徴です。※蜂蜜1.0％使用、蜂蜜香料使用

春ギフトに嬉しい企画も

2026年3月20日（金）から全国のヨックモック店舗で販売され、公式オンラインショップでは3月17日（火）より先行販売を開始します。販売期間は2026年5月10日（日）まで※なくなり次第終了。

さらに、ヨックモック公式Xでは「#春モックキャンペーン」を実施。対象投稿をリポストすると抽選で100名に「オリジナルスカーフ」と「カドー ドゥ プランタン（3種18個入）」のセットがプレゼントされます。

また、東京駅一番街店では「ヨックモックの手作りクッキーシューいちご」も販売中。価格は561円（税込）で、甘酸っぱい苺カスタードクリームがたっぷり詰まった春限定スイーツです。

母の日にも贈りたい春ギフト♡

スイートピーの花言葉「やさしい思い出」「門出」をテーマにした「カドー ドゥ プランタン」は、春の贈り物にぴったりのスイーツギフト。母の日のお祝いはもちろん、新生活のお祝いにもおすすめです。お花のように心を華やかにしてくれるヨックモックの春限定ギフトで、大切な人へ“ありがとう”の気持ちを届けてみてはいかがでしょうか♡