この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【オワコン？】『〇〇力だけは身につけて』就活やその後のキャリアにおいて、文系の市場価値を上げていく方法とは？|26卒・27卒・28卒」を公開した。動画では、就活の専門家をゲストに迎え、生成AI時代における文系学生のキャリアについて議論。「結局人間にやらされる仕事はケツを捲ること」といった率直な言葉で、AIに代替されない人間の役割が語られた。



対談は、「大卒文系オワコン説」への不安を吐露する話題からスタート。これに対し、元P&Gのトイアンナは「私は理系のほうが大きく言うとオワコンになっていくと思っている」と真逆の見解を示した。AIはプログラミングやデータ分析などの理系領域を最も得意としているため、それらの業務がAIに置き換わる可能性が高いと説を展開した。



人間がAIに勝てるスキルについて話題が及ぶと、トイアンナは「結局人間にやらされる仕事はケツを捲ることなんですよ」と笑いを交えながら断言。AIは答えを出しても責任を取ってくれないため、最終的に「責任を持って最後までやり切る」経験が重要になると語った。パナソニックグループ採用課長の上出伸一も、利害関係が違う人たちの間に入って落とし所を見つける「折衝力」や「調整力」が文系の強みになると補足した。



終盤では、おすすめの企業選びについてトークが展開。「上場」というキーワードで検索して隠れたBtoBメーカーを探す方法や、グループ会社の場合は「役員や社長の経歴を見る」という実践的な視点も提示。AIを恐れるのではなく、AIを使いこなしながら人間ならではの強みを磨くことの重要性が伝わる対談となっている。