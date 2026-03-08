「ワンルーム10万円は当たり前」の東京で“一人暮らし向きな街”はどこ？東大生30人に聞いたら意外に人気だった“川の向こう側”とは
―［貧困東大生・布施川天馬］―
ついに2026年の大学受験も、ほとんどの合格発表が出そろいました。東京大学などは、これから発表されますし、今後に受験日程を控える方もいらっしゃいますが、多くの方は春からの進路に向けて準備をされていらっしゃるでしょう。
大学は都心部に集中しており、特に東京には143校が設置されています。4人に1人が東京の大学生とされるほどであり、これを機に上京される方も少なくないのでは。
ただ、東京の生活コストは近年異常な高騰を見せています。文京区など一部の都心部ではワンルームですら10万円超えが当たり前。
もちろん探せば安い物件はありますが、そういった家にはそれなりの影が差すもの。
そこで、今回は東大生30人に聞いて分かった「各エリアの一人暮らし向き・不向き」をお伝えします。住まい探しの参考になれば幸いです。
◆下北沢・世田谷エリア
まず挙がったのは「駒場東大前」「下北沢」「経堂」などの世田谷エリア。
閑静な住宅街が広がるこの区域は、もちろん家賃相場も高めで、1Kだと10万から15万といったところ。
年間居住コストが120〜180万ほどかかるので、相当余裕がある家でないと難しいかもしれませんが、やはりそこは裕福な東大生というべきか、このエリアはかなり人気です。
特に、「駒場東大前」駅は東京大学駒場キャンパスの最寄り駅であるため、京王井の頭線沿いは真っ先に東大生が検討する地域でもあります。
筆者も、かつて大雪で帰れなくなった時、急遽近隣に住んでいた友人にお願いして一晩避難させてもらったことがありました。
近辺に住んでいる現役東大生のAさん（20代・男性）いわく、
「オシャレすぎて、散歩するたびに新鮮な気持ちになれる。飲食店やスーパー、本屋、ユニクロなど大抵の店舗はそろっているし、利便性とキラキラ感をカバーできる。ただし、夜は客引きが出てきたり、住宅街方面にも大声で叫びまわる酔っ払い集団がやってくるなど、意外と静かで落ち着いた場所というわけでもない。とはいえ、総じて満足している」
とのこと。人が集まる以上は、落ち着きと人気は二者択一の関係性にあるのでしょう。
◆家賃が安い城東エリア
次に人気だったのは、家賃が安い城東エリア。具体的には「綾瀬」「西葛西」の名前が挙がりました。
綾瀬は東京メトロ千代田線の始発駅であり、西葛西は東京メトロ東西線が通っています。
それぞれ、大手町をはじめとする都心部へ30分以内に直接アクセス可能な路線であり、交通の利便性は非常に高い。
それにもかかわらず、家賃相場は6〜7万円と都内にしては低い水準なのが好まれる要因のようです。
両地域とも心配されるのが治安ですが、これに関しては実際に葛西エリアに住んでいるというBさん（20代・男性）いわく「全く治安の悪さを感じたことはない」とのことでした。スーパーもファミレスもあって生活には困らず、住宅街は比較的静かで住みやすいそう。
綾瀬に関しては、かつての凶悪事件や犯罪発生率のイメージからなかなか安心感を持ちにくいですが、2001年からの20年間で犯罪発生率が約80%減少。人口当たりの犯罪率自体は、東京23区や他の政令指定都市と比べても平均的な水準に収まっています。
実際に、綾瀬駅前は再開発が進んでおり、タワーマンションが建ったり、駅前ロータリーが整備されたりと、住みやすい街に向けた大改造が進んでいる最中なんです。
両地域とも、ファミリー層向けに近年人気が高まりつつある地域であり、それでも災害時の水没リスクなどがネックとなってまだまだ都内では安い方。
特に綾瀬駅は始発列車が設定されているため、うまく調整すれば座って出勤できます。
