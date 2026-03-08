3月6日から、草磲剛が主演を務めたドラマ『フードファイト』（日本テレビ系）シリーズが、動画配信サービス「Hulu」で配信されている。平成に人気を博したドラマの配信は注目を集めているが、草磲の公式サイトでの “告知” を喜ぶファンが多かったようで──。

同作は、草磲演じる食品会社の主人公が、闇の大食いバトルゲーム「フードファイト」で賞金を稼ぎ、自身が育った孤児院を経営難から救おうと奮闘する姿を描いた物語。

「2000年に連続ドラマ化され、2001年には2本のスペシャルドラマが放送されました。SMAPの『らいおんハート』が主題歌で、ファンからも好評でした。Huluでは、スペシャル版も含めてシリーズ全作が配信されています」（スポーツ紙記者）

草磲の主演ドラマが見られることを喜ぶファンも多い。一方で、Xでは

《木村拓哉SMAPこの文字を新しい地図の公式で見れるなんて、、》

《木村君が声の出演、と新しい地図サイトに載っている。これって偶然？希望の光だとしたら嬉しい》

《なんかいきなり山が動いた感、新しい地図のサイトに「木村拓哉」が載るとは》

など、草磲、稲垣吾郎、香取慎吾の3人による「新しい地図」公式サイトの告知に驚く声があがっている。

新しい地図の公式サイトには、『フードファイト』の配信が告知され、同作に出演した深田恭子、宮沢りえら俳優陣の名前が記載されている。そのなかに《木村拓哉（声の出演）》と、木村拓哉の名前が記されており、公式が木村の “名前出し” する形になったのだ。

「作中で、木村さんは草磲さん演じる主人公が飼っている九官鳥・九太郎の声を担当しています。木村さんは声のみの出演ではありますが、2016年末にSMAPが解散して以降、木村さんと草磲さんが共演したドラマが配信されるのは初めてです。

また、現在、STARTO ENTERTAINMENTに所属する木村さんと草磲さんは事務所が異なり、接点が薄れたため、過去の作品とはいえ、新しい地図の公式サイトに木村さんの名前が載ったことを新鮮に感じるファンもいたようです」（芸能記者）

現在も、草磲、木村ともに俳優として活躍している。2025年11月に木村の出演映画『TOKYOタクシー』が公開され、告知のためテレビ出演した際には、ファンを喜ばせるできごとがあったという。

「木村さんが朝の情報番組『ZIP！ かんさい』（読売テレビ系）のエンタメコーナーに映画で共演する倍賞千恵子さんと出演したときのことです。番組の公式Xで、2人が笑顔を浮かべながら、両手でピースサインを重ねる写真が投稿されました。

じつは、このポーズは過去に草磲さんが番組オリジナルのポーズを考案するよう求められ、ダブルピースを重ねて『ZIP』の “Z” の文字を作ることを思いつき、採用されたのです。木村さんも番組公式ポーズを求められたのでしょうが、草磲さんと “おそろい” ポーズになり、SNSで話題になりました。今回の件もあり、草磲さんと木村さんの不思議な “縁” を感じるファンもいるのかもしれませんね」（同）

SMAPの解散から10年、別々の道を歩く2人の “つながり” が垣間見えているようだ。