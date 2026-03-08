突然の電話で「あなたの口座が闇バイトに使われている」→警察を名乗る男から不気味すぎる事情聴取の誘い【作者に聞く】
ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんは、ブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』で、妻のカツシンさんが遭遇した「偽警察」からの詐欺電話を描いたエピソードを公開している。本作は、警察を名乗る男から「あなたの口座が闇バイトに使われている」と告げられる、身近に潜む恐怖を描いた実録漫画だ。
カツシンさんの携帯に知らない国際番号から着信があった。そのとき海外からの荷物を待っていたため、関係があるかもしれないと思って電話に出たという。相手は「警視庁捜査二課の兼星」と名乗り、カツシンさんのフルネームを正確に告げたうえで、郵便局の口座が闇バイトの振込先に使われていると言い出した。
教えたことのない番号に警察からかかってきたことに驚いたが、名前を知られていたため、つい話を聞いてしまった。相手はいよいよ「あなたに容疑がかかっている」と言い出し、そのまま電話で事情聴取をしたいと強引に話を勧めてきた。
■詐欺を見抜くための有効な対策
全く心あたりのないカツシンさんは、「あとでこちらから、かけ直す」と伝えた。すると、それまでじょう舌だった相手が困りだしたという。ゆきたこーすけさんは、後日ネット上で同様の話を多く見かけたことから、警察を名乗って別の回線に誘導する手口が流行していると警鐘を鳴らす。
どこから情報が漏れたかはわからないが、「警察」という言葉の重みを利用してすぐには切らせない心理的な罠がある。知らない国際番号は出なくてよい。もし不審な電話に出たときは、一度電話を切り、自分で調べた番号へかけ直すことが重要だ。個人情報が不正に扱われる現代、誰もが注意を払うべきときだろう。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
