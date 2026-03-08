敵であり仲間--大谷翔平が同点弾キム・ヘソンに拍手　ドジャース専門メディア「オオタニの人柄を示す心温まる瞬間」【WBC】

試合前に言葉を交わす大谷翔平とキム・ヘソン(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の2戦目で、韓国代表に8-6で勝利。“宿敵”から11連勝を飾るとともに、大会連覇に向けて勢いを加速させる白星を手にした。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

そんな日韓戦でも、「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平の存在感は際立った。3回に放った特大の右越え同点ソロを含む2打数2安打1打点、2四球と全打席で出塁。わずか2試合とはいえ、打率.833、2本塁打、6打点、出塁率.875、長打率2.000、OPS2.875と異次元の数字を並べている。

極上のスポーツマンシップも見せた。4回に同じドジャースに所属する韓国代表キム・ヘソンが、日本の2番手・伊藤大海から同点2ランを放った場面だ。キム・ヘソンが本塁打後、ベンチに戻ると、大谷は拍手して称えた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、このシーンを「心温まる瞬間が話題に」と題してピックアップ。記事の冒頭には「ショウヘイ・オオタニはWBCでチームメートのキム・ヘソンと対戦したが、2人の関係に影響することはなかった」と記した。