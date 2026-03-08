【Amazon 新生活セール】お米10kgが7,533円！ストックしたい飲食料品まとめ

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。お米やパスタ、オリーブオイルなど、お得にストックしておくチャンスです！

精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」

受注精米で鮮度抜群「新潟県産コシヒカリ（令和7年産）」5kg×2

冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯

美味しくカロリーコントロール「マンナンごはん」140g×6個

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

ゆで時間わずか3分。マ・マーの早ゆでスパゲティ

シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル

26種のビタミン＆ミネラル配合。ベースブレッドの7種14袋パン

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

超硬水の「コントレックス（CONTREX）」1.5Lｘ12本

上質な香りとマイルドな味わい「ネスカフェ ゴールドブレンド」

洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」

ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ。「キリン 淡麗グリーンラベル」

通常の約2.8個分の大容量のパルメザンチーズ 227g

珈琲店のマスターが淹れたような香りと味。「AGF ちょっと贅沢な珈琲店」

