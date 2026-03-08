【Amazon 新生活セール】お米10kgが7,533円！ストックしたい飲食料品まとめ
精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」
受注精米で鮮度抜群「新潟県産コシヒカリ（令和7年産）」5kg×2
新潟県産コシヒカリ お米のたかさか 新潟県産コシヒカリ (受注精米10kg(5KGX2)) 令和7年産 お米のたかさか
8,560円 → 7,704円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯
by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米
4,254円 → 3,366円（21%オフ）
美味しくカロリーコントロール「マンナンごはん」140g×6個
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん レンジ調理対応 マイサイズ 大塚食品 マンナンごはん 140g×6個
1,361円 → 926円（32%オフ）
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
ゆで時間わずか3分。マ・マーの早ゆでスパゲティ
早ゆで結束 マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）FineFast
2,134円 → 1,354円（37%オフ）
シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル
ガルシアオリーブオイルシリーズ ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml 遮光プラボトル オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L
1,850円 → 1,480円（20%オフ）
26種のビタミン＆ミネラル配合。ベースブレッドの7種14袋パン
BBさつまいもセット ベースブレッド 7種 14袋 パン [チョコ、メープル、シナモン、ミルク、さつまいも、ミニ食パンオレンジ、ミニ食パンレーズン］ 置き換えダイエット ダイエット食品 低糖質 完全栄養食 BASE BREAD ベースフード BASE FOOD
4,630円 → 3,325円（28%オフ）
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
超硬水の「コントレックス（CONTREX）」1.5Lｘ12本
コントレックス Contrex(コントレックス)PET 1.5Lｘ12本 [正規輸入品] 超硬水(サステナブル対応テザードキャップ)
2,380円 → 1,849円（22%オフ）
上質な香りとマイルドな味わい「ネスカフェ ゴールドブレンド」
ネスカフェ ゴールドブレンド 【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g,57杯分,瓶,レギュラー ソリュブルコーヒー
1,554円 → 981円（37%オフ）
洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」
ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ。「キリン 淡麗グリーンラベル」
GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ
3,872円 → 3,542円（9%オフ）
通常の約2.8個分の大容量のパルメザンチーズ 227g
パルメザンチーズ [大容量 粉チーズ 100% パルメザン ナチュラルチーズ Kraft] クラフト パルメザンチーズ 227g [大容量 粉チーズ 100% パルメザン ナチュラルチーズ Kraft]
1,612円 → 1,284円（20%オフ）
珈琲店のマスターが淹れたような香りと味。「AGF ちょっと贅沢な珈琲店」
AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 袋 200g 【 インスタントコーヒー 】【 詰め替え エコパック 】
2,779円 → 1,644円（41%オフ）
その他のおすすめ商品
アーモンド効果無糖200ml アーモンド効果 砂糖不使用 200ml×24本 江崎グリコ 常温保存可能 ビタミンE 食物繊維 アーモンドミルク
3,240円 → 2,355円（27%オフ）
フリスク ミント FRISK(フリスク) クラシエ クリーンブレスボトル フレッシュミント 105g×5個
3,240円 → 1,965円（39%オフ）
職人の珈琲 無糖 PET900ｍｌ 職人の珈琲 UCC 無糖 ラベルレスボトル ペットボトル 900mlx12本
2,436円 → 1,699円（30%オフ）
在宅応援福袋・バラエティ30食 【松屋】10種30食のオールビーフバラエティ福袋 松屋のすべてが楽しめる！
13,680円 → 6,789円（50%オフ）
からだシフト 糖質コントロール ごはん 大麦入り (150g×3食入×8セット ) 低糖質で美味しく健康管理 ( 高アミロース米 / 大麦 /うるち米 ) 電子レンジ調理 ( 時短 / 災害時用 / ローリングストックにも )
4,016円 → 3,012円（25%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
