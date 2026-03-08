【Amazon 新生活セール】お米10kgが7,533円！ストックしたい飲食料品まとめ
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。お米やパスタ、オリーブオイルなど、お得にストックしておくチャンスです！

精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」


こまちライン

家計お助け米 令和5年産 秋田県産 家計お助け米 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ 米びつ当番【天鷹唐辛子】プレゼント付き 5kg 10kg 20kg 30kg サイズバリエーション 【家計お助け米】米 10kg 令和7年産 秋田県産 家計お助け米 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ (5kg×2袋)※この度、パッケージ資材の供給が追いつかず、一時的に現行のデザインを変更しております。

8,295円 → 7,533円（9%オフ）

受注精米で鮮度抜群「新潟県産コシヒカリ（令和7年産）」5kg×2


お米のたかさか

新潟県産コシヒカリ お米のたかさか 新潟県産コシヒカリ (受注精米10kg(5KGX2)) 令和7年産 お米のたかさか

8,560円 → 7,704円（10%オフ）

冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯


by Amazon

by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米

4,254円 → 3,366円（21%オフ）

美味しくカロリーコントロール「マンナンごはん」140g×6個


マイサイズ

大塚食品 マイサイズ マンナンごはん レンジ調理対応 マイサイズ 大塚食品 マンナンごはん 140g×6個

1,361円 → 926円（32%オフ）

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

2,436円 → 1,508円（38%オフ）

ゆで時間わずか3分。マ・マーの早ゆでスパゲティ


マ・マー

早ゆで結束 マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）FineFast

2,134円 → 1,354円（37%オフ）

シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル


García DE LA cruz 1872

ガルシアオリーブオイルシリーズ ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml 遮光プラボトル オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L

1,850円 → 1,480円（20%オフ）

26種のビタミン＆ミネラル配合。ベースブレッドの7種14袋パン


ベースフード

BBさつまいもセット ベースブレッド 7種 14袋 パン [チョコ、メープル、シナモン、ミルク、さつまいも、ミニ食パンオレンジ、ミニ食パンレーズン］ 置き換えダイエット ダイエット食品 低糖質 完全栄養食 BASE BREAD ベースフード BASE FOOD

4,630円 → 3,325円（28%オフ）

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,430円（29%オフ）

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,256円 → 1,882円（17%オフ）

超硬水の「コントレックス（CONTREX）」1.5Lｘ12本


Contrex(コントレックス)

コントレックス Contrex(コントレックス)PET 1.5Lｘ12本 [正規輸入品] 超硬水(サステナブル対応テザードキャップ)

2,380円 → 1,849円（22%オフ）

上質な香りとマイルドな味わい「ネスカフェ ゴールドブレンド」


Nescafe

ネスカフェ ゴールドブレンド 【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g,57杯分,瓶,レギュラー ソリュブルコーヒー

1,554円 → 981円（37%オフ）

洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

4,789円 → 4,497円（6%オフ）

ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ。「キリン 淡麗グリーンラベル」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ

3,872円 → 3,542円（9%オフ）

通常の約2.8個分の大容量のパルメザンチーズ 227g


Kraft

パルメザンチーズ [大容量 粉チーズ 100% パルメザン ナチュラルチーズ Kraft] クラフト パルメザンチーズ 227g [大容量 粉チーズ 100% パルメザン ナチュラルチーズ Kraft]

1,612円 → 1,284円（20%オフ）

珈琲店のマスターが淹れたような香りと味。「AGF ちょっと贅沢な珈琲店」


AGF(エージーエフ)

AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 袋 200g 【 インスタントコーヒー 】【 詰め替え エコパック 】

2,779円 → 1,644円（41%オフ）

その他のおすすめ商品


アーモンド効果

アーモンド効果無糖200ml アーモンド効果 砂糖不使用 200ml×24本 江崎グリコ 常温保存可能 ビタミンE 食物繊維 アーモンドミルク

3,240円 → 2,355円（27%オフ）

FRISK(フリスク)

フリスク ミント FRISK(フリスク) クラシエ クリーンブレスボトル フレッシュミント 105g×5個

3,240円 → 1,965円（39%オフ）

職人の珈琲

職人の珈琲 無糖 PET900ｍｌ 職人の珈琲 UCC 無糖 ラベルレスボトル ペットボトル 900mlx12本

2,436円 → 1,699円（30%オフ）

松屋

在宅応援福袋・バラエティ30食 【松屋】10種30食のオールビーフバラエティ福袋 松屋のすべてが楽しめる！

13,680円 → 6,789円（50%オフ）

からだシフト

からだシフト 糖質コントロール ごはん 大麦入り (150g×3食入×8セット ) 低糖質で美味しく健康管理 ( 高アミロース米 / 大麦 /うるち米 ) 電子レンジ調理 ( 時短 / 災害時用 / ローリングストックにも )

4,016円 → 3,012円（25%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります