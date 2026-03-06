【注目】Amazon 新生活セール開催中！ここでしか買えない「Amazon限定商品」まとめ
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ始まりました。今回はガジェットから飲食料品まで、Amazon限定のアイテムを幅広くご紹介。人気商品ばかりなので、売り切れ必至です！

体の中から温まる。クノールのカップスープとスープDELIのセット


クノール

クノール 味の素 スープDELI 3種 バラエティ 18食セット トマト/きのこ/ほうれん草 スープデリ 野菜スープ クリーム スープパスタ 即席 スープ + 【Amazon.co.jp限定】クノール カップスープ 8種24食セット アソート 温朝食 野菜 [詰め合わせ 大容量 非常食 インスタント]【セット買い】

4,001円 → 3,562円（11%オフ）

電子レンジで簡単調理。まるで“ごはん”のような食感のオートミール


ケロッグ

ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維

1,134円 → 851円（25%オフ）

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,280円 → 4,479円（15%オフ）

エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

Red Bull レッドブル エナジードリンク バラエティーパック 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,592円（30%オフ）

精米直後のおいしいお米を楽しめる。国産米100%のパックご飯


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 100% レトルト食品(10種) by Amazon パックご飯 国産米 100% 180g ×24個 低温製法米

3,829円 → 3,446円（10%オフ）

独自開発のW音波振動で歯茎の健康を促進。パナソニックの電動歯ブラシ


パナソニック(Panasonic)

パナソニック 電動歯ブラシ ドルツ 【Amazon.co.jp限定】 ハイグレードモデル W音波振動 歯垢除去 黒 EW-NDPD6-K

26,400円 → 17,800円（33%オフ）

大風量でドライ時間を短縮。「SALONIA」ドライヤー


SALONIA(サロニア)

SALONIA ドライヤー SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013AB ブラック【Amazon.co.jp限定】

5,918円 → 3,980円（33%オフ）

鮮やかで躍動感のある美しいサウンド。「MOMENTUM 4 Wireless」


ゼンハイザー(Sennheiser)

MOMENTUM 4 Wireless 【Amazon.co.jp限定カラー】ゼンハイザー sennheiser MOMENTUM 4 Wireless 最高級音質のワイヤレスヘッドホン ブラックコッパー 高性能ドライバー ノイズキャンセリング 60時間再生 タッチパネル 低遅延 aptX Adaptive マルチポイント 【国内正規品】

59,950円 → 29,700円（50%オフ）

「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機


シャープ(SHARP)

シャープ 加湿空気清浄機 【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

24,980円 → 22,000円（12%オフ）

アゴ下に密着してしっかり剃れる。「Braun 9360cc」


Braun

ブラウン シェーバー シリーズ9+5 ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック

52,800円 → 32,800円（38%オフ）

Wi-Fi 7対応の高コスパルーター


TP-Link

TP-Link WiFi ルーター WiFi7 無線ルーター 高速 BE3600 IPv6 2882+688Mbps EasyMesh iPhone 17対応 Archer BE220 【Amazon.co.jp限定】

9,800円 → 6,490円（34%オフ）

防塵・防滴のタフなノイズキャンセリングイヤホン


ゼンハイザー(Sennheiser)

MOMENTUM True Wireless 4 【Amazon.co.jp限定品】 ゼンハイザー Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 ＋エージング音源セット パーソナライズ機能搭載 ワイヤレスイヤホン ブラックグラファイト 高性能ドライバー 30時間再生 ノイズキャンセリング機能 外音取り込み機能 Bluetooth5.4 完全ワイヤレスイヤホン 快適な装着感 【国内正規品】

49,940円 → 27,900円（44%オフ）

防災のストックにも。「単3形エボルタ」28本パック


パナソニック(Panasonic)

パナソニック アルカリ乾電池 エボルタ単2形 パナソニック(Panasonic)【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エボルタ 単3形アルカリ乾電池 28本パック LR6EJA/28SV

2,837円 → 2,380円（16%オフ）

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケア歯周マイルド ENHYPHENボトル マウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 クリーンミント味 【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,188円 → 845円（29%オフ）

ニオイ・つまりを解消＆除菌。パイプユニッシュPRO×3本


パイプユニッシュ

パイプユニッシュ プロ パイプクリーナー お掃除手袋つき パイプ掃除 お風呂 排水溝 排水口 洗浄 洗面台 シンク 詰まり 洗浄 大容量 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】 パイプユニッシュ プロ パイプクリーナー 濃縮タイプ お掃除用手袋付き パイプ掃除 お風呂 排水溝 排水口 洗浄 洗面台 シンク 詰まり 洗浄 大容量 まとめ買い 400グラム(×3)

1,078円 → 755円（30%オフ）

吸水性抜群のペーパータオル12パックセット


by Amazon

by Amazon ペーパータオル 単品 ケース ペーパータオル ダブル ホワイト FSC認証紙 400枚(200組) 12パック入

2,118円 → 1,800円（15%オフ）

その他のおすすめ商品


by Amazon

[冷凍] by Amazon 味の素＿バリエーション [冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量

2,783円 → 2,245円（19%オフ）

Iwaki

iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 グリーン 【Amazon.co.jp限定】 iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 電子レンジ オーブン 深型 2個セット アーバンクリア パック＆レンジ F3247HM2UC グラタン皿 耐熱容器 耐熱皿

3,579円 → 2,679円（25%オフ）

リプトン

リプトン イエローラベル ティーバッグ 【Amazon.co.jp限定】リプトン紅茶 イエローラベル 120袋 ティーバッグ

1,464円 → 1,024円（30%オフ）

ニャンとも清潔トイレ

ニャンとも清潔トイレ [天然素材でパワフルに脱臭] 脱臭・抗菌チップ [猫砂] ニャンとも清潔トイレ 猫砂 大きめの粒 4.5L×4個 [燃やせる天然木チップ] 脱臭・抗菌チップ システムトイレ 猫用 消臭 [Amazon.co.jp 限定] (ケース販売)

6,098円 → 4,819円（21%オフ）

東芝(TOSHIBA)

【Amazon.co.jp限定】TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯オーブン 23L 縦開き コンパクト 一人暮らし/家族 簡単操作 液晶パネル ER-60ZB(W) ホワイト 新生活

28,800円 → 24,480円（15%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


