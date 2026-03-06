【注目】Amazon 新生活セール開催中！ここでしか買えない「Amazon限定商品」まとめ
体の中から温まる。クノールのカップスープとスープDELIのセット
クノール 味の素 スープDELI 3種 バラエティ 18食セット トマト/きのこ/ほうれん草 スープデリ 野菜スープ クリーム スープパスタ 即席 スープ + 【Amazon.co.jp限定】クノール カップスープ 8種24食セット アソート 温朝食 野菜 [詰め合わせ 大容量 非常食 インスタント]【セット買い】
4,001円 → 3,562円（11%オフ）
電子レンジで簡単調理。まるで“ごはん”のような食感のオートミール
ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維
1,134円 → 851円（25%オフ）
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,280円 → 4,479円（15%オフ）
エナジードリンクの定番「レッドブル」
Red Bull レッドブル エナジードリンク バラエティーパック 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
5,132円 → 3,592円（30%オフ）
精米直後のおいしいお米を楽しめる。国産米100%のパックご飯
by Amazon パックご飯 国産米 100% レトルト食品(10種) by Amazon パックご飯 国産米 100% 180g ×24個 低温製法米
3,829円 → 3,446円（10%オフ）
独自開発のW音波振動で歯茎の健康を促進。パナソニックの電動歯ブラシ
パナソニック 電動歯ブラシ ドルツ 【Amazon.co.jp限定】 ハイグレードモデル W音波振動 歯垢除去 黒 EW-NDPD6-K
26,400円 → 17,800円（33%オフ）
大風量でドライ時間を短縮。「SALONIA」ドライヤー
SALONIA ドライヤー SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013AB ブラック【Amazon.co.jp限定】
5,918円 → 3,980円（33%オフ）
鮮やかで躍動感のある美しいサウンド。「MOMENTUM 4 Wireless」
「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機
シャープ 加湿空気清浄機 【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
24,980円 → 22,000円（12%オフ）
アゴ下に密着してしっかり剃れる。「Braun 9360cc」
ブラウン シェーバー シリーズ9+5 ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック
52,800円 → 32,800円（38%オフ）
Wi-Fi 7対応の高コスパルーター
TP-Link WiFi ルーター WiFi7 無線ルーター 高速 BE3600 IPv6 2882+688Mbps EasyMesh iPhone 17対応 Archer BE220 【Amazon.co.jp限定】
9,800円 → 6,490円（34%オフ）
防塵・防滴のタフなノイズキャンセリングイヤホン
防災のストックにも。「単3形エボルタ」28本パック
パナソニック アルカリ乾電池 エボルタ単2形 パナソニック(Panasonic)【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エボルタ 単3形アルカリ乾電池 28本パック LR6EJA/28SV
2,837円 → 2,380円（16%オフ）
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
ニオイ・つまりを解消＆除菌。パイプユニッシュPRO×3本
吸水性抜群のペーパータオル12パックセット
by Amazon ペーパータオル 単品 ケース ペーパータオル ダブル ホワイト FSC認証紙 400枚(200組) 12パック入
2,118円 → 1,800円（15%オフ）
その他のおすすめ商品
[冷凍] by Amazon 味の素＿バリエーション [冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量
2,783円 → 2,245円（19%オフ）
iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 グリーン 【Amazon.co.jp限定】 iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 電子レンジ オーブン 深型 2個セット アーバンクリア パック＆レンジ F3247HM2UC グラタン皿 耐熱容器 耐熱皿
3,579円 → 2,679円（25%オフ）
リプトン イエローラベル ティーバッグ 【Amazon.co.jp限定】リプトン紅茶 イエローラベル 120袋 ティーバッグ
1,464円 → 1,024円（30%オフ）
ニャンとも清潔トイレ [天然素材でパワフルに脱臭] 脱臭・抗菌チップ [猫砂] ニャンとも清潔トイレ 猫砂 大きめの粒 4.5L×4個 [燃やせる天然木チップ] 脱臭・抗菌チップ システムトイレ 猫用 消臭 [Amazon.co.jp 限定] (ケース販売)
6,098円 → 4,819円（21%オフ）
【Amazon.co.jp限定】TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯オーブン 23L 縦開き コンパクト 一人暮らし/家族 簡単操作 液晶パネル ER-60ZB(W) ホワイト 新生活
28,800円 → 24,480円（15%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
