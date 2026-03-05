【Amazon 新生活セール】PS5本体 + 人気ソフトセットがお買い得価格に
セール実施期間：2026年3月3日 0：00〜9日 23：59（日本時間）
→ Amazon「PS5本体 + 人気ソフトセット」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット
74,871円 → 71,919円（4%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur
Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur: Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット
73,265円 → 72,159円（2%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PlayStation 5デジタル・エディション（日本語専用モデル）
PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版（CFIJ-17001）
【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ付き
PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版（CFIJ-17001） 【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ付き
66,980円 → 63,800円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PlayStation VR2 - Variation-P PlayStation VR2（CFIJ-17000）
【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ付き
PlayStation VR2（CFIJ-17000） 【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ付き
66,980円 → 63,700円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【PS5】Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）コレクターズエディション
【早期購入特典】ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット（全７種）（封入）【Amazon.co.jp限定】オリジナル壁紙 配信 【CEROレーティング「Z」】
※18歳未満の方には不適切な表現内容が含まれる商品につき、18歳未満の方は購入できません
【PS5】Ghost of Yōtei( ゴースト・オブ・ヨウテイ )コレクターズエディション【早期購入特典】・ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット（全７種）（封入） 【Amazon.co.jp限定】 オリジナル壁紙 配信 【CEROレーティング「Z」】
20,980円 → 15,990円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【純正品】PlayStation5用カバー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション（CFI-ZCS2GZ7）
【Amazon.co.jp限定】 "PlayStation" ロゴステッカー
【純正品】PlayStation5用カバー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFI-ZCS2GZ7) 【Amazon.co.jp限定】 "PlayStation" ロゴステッカー
4,490円 → 3,390円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プレイステーションストアチケット 対象商品がレジにて1,100円OFF
※レジにて1,100円の割引額が差し引かれていることをご確認の上、ご注文ください
※お1人様1回のみ割引ご注文が可能です
Amazonマーケットプレイスでのご注文は対象外となりますのでご注意ください。詳細は、まとめ買い！お得キャンペーン 「AとBを買うとC円OFF」へ「細則」を必ずお読みください。
→ まとめ買い！お得キャンペーン「AとBを買うとC円OFF」へ
【セット買いキャンペーン】プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット
16,100円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
商品のお届けは、別々になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 なお、商品のお届けが別々になる場合、割引額は分割されますが、合計割引額に変更はありません。 詳しくは「キャンペーン対象商品のお届け、割引額について」をご確認ください。対象商品の在庫がなくなり次第終了となります。
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります