YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』に投稿されたのは、がれきにひとりぼっちでいたところを保護された子猫のネネが、先住猫と初対面した時の様子。「ネネちゃん先住猫ちゃん達に優しくしてもらってよかったですね」「これからが楽しみ」との声が寄せられました。

【動画：ひとりぼっちで保護され、６日目の子猫→先住猫と初対面したら…想像以上の『神対応』】

どきどきの初対面

がれきの中にいた子猫のネネを保護して6日目の夜のこと。家の中の生活にも慣れてきた為、先住猫のさんごと初対面することになりました。

さんごは小さなネネを見つけてビックリ！

一方、さんごの存在に気付いていないネネ。そんなネネにさんごは大胆に接触し、次はネネが驚く番です。

ネネは一瞬逃げ腰になりますが、すぐに戦闘態勢に。

さんごにちょっかいを出してみたり、さんごはネネの家を探索し始めたりと、2匹の心理戦が繰り広げられます。

さんごの子猫時代

この様子を見て、投稿主さんはさんごの子猫時代を思い出します。実はさんごもネネと同じ位の月齢の時に、先住猫との対面を果たしていたのです。さんごはとてもやんちゃで、大きな猫に果敢に挑んでいました。

先住猫たちはそんなさんごを受け入れ、身体を丁寧に舐めたり、優しく見守ったり、一緒に遊んだりと、めいっぱいの愛情を注いでくれたのです。

受け継がれた優しさ

そんな経験があるからか、さんごもネネを優しく受け入れようとしています。

そして1時間が経過。さんごの様子にネネは安心したのか、2匹の距離がだいぶ近づいたようです。

なんと、ネネがさんごを追いかけているような仕草もみられました。

まだ少し緊張感はあるものの、威嚇や怯えはなく、リラックスした空気が感じられます。大事な初対面は成功といえるのではないでしょうか。始まったばかりの2匹のこれからがとても楽しみですね。

YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』ではネネの保護時の様子や南米パラグアイで生活する日本人家族と猫たちの日常を観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。