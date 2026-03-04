ASUS JAPANは、Copilot＋PCに準拠する薄型・軽量のAI PC「Zenbook SORA」の新モデルを3月下旬に発売します。日本市場をターゲットに企画・開発し、日本向けの名称を採用した製品の第2世代モデル。

重量1kgを切る14型に加えて、今回は1.2kgと軽量な16型モデルもラインアップします。

重量1.2kgでSnapdragon X2 Elite Extreme搭載の16型

「ASUS Zenbook SORA 16(UX3607QA)」は、軽くて傷や汚れに強く、陶器のような高い質感が特徴のセラミックとアルミニウムの複合材料「セラルミナム」を天板、キーボード面、底面に採用。最薄部の厚さが13.8mm、重量は約1.2kgで、手に持っても16型とは思えない薄さと軽さを実現しています。本体カラーはザブリスキーベージュ。

CPUは、Qualcommが「Ultra Premium」と分類する18コアのSnapdragon X2 Elite Extremeを採用。80TOPS（Tera Operations per Second、毎秒1億回の演算）の処理性能を持つNPUを搭載し、ACアダプターを外しても高いパフォーマンスを発揮、バッテリーの持ちに優れるのが特徴です。メモリーは48GB、ストレージ容量は1TB。

バッテリー容量は70Whで、最長22時間のバッテリー駆動が可能。30分で50％充電できる急速充電に対応します。

Windows PCのAI PCカテゴリー「Copilot＋PC」の要件を満たす仕様で、リコール、コクリエーター、ライブキャプション、スタジオエフェクトといったWindowsのAI機能を十分にカバーするNPU性能です。

ディスプレイは縦長の16：10のアスペクト比で、解像度2800×1800、リフレッシュレート120Hzの16型有機ELディスプレイ。

薄型ながらインタフェースが充実していることも特徴で、ディスプレイから見て右側面にSDカードリーダー、USB3.2 Type-A Gen2ポート、左側面にHDMIポート、2基のUSB4ポート、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャックを搭載します。

希望小売価格は33万9800円（税込）。Microsoft 365 Personal (24ヶ月版) / Office Home & Business 2024 オプション付が36万9800円（税込）です。

14型も80TOPSのSnapdragon X2 Elite搭載

14型の「ASUS Zenbook SORA 14(UX3407NA)」もセラルミナムを筐体に採用し、最薄部の厚さは13.4mm、重量は1kgを切る約990gと薄型軽量。

本体カラーはザブリスキーベージュに加えて、アイスランドグレーも選択できます。

CPUは、16型と同様に80TOPSの処理能力を持ち、Qualcommが「Ultra Premium」と分類する18コアのSnapdragon X2 Eliteを搭載。32GBメモリーと1TBストレージを搭載し、Copilot＋PCの要件を満たす仕様です。70Whバッテリーを搭載し、最長約33時間のバッテリー駆動に対応します。ディスプレイは解像度1920×1200、リフレッシュレート60Hzの14型有機ELディスプレイ。インタフェースはUSB4を2基、USB3.2 Type-A Gen2を1基、HDMI、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャックを搭載します。

希望小売価格は25万9800円（税込）。Microsoft 365 Personal (24ヶ月版) / Office Home & Business 2024 オプション付が28万9800円（税込）です。

第1世代購入者の15％が学生

前モデルの第1世代は、購入者のうち15.5％が学生、その中でも79％が大学生・大学院生だったとのこと。購買力のある年齢層の45〜54歳（20％）を上回る27％が18〜24歳の購入者で、若者世代の通学・通勤にZenbook SORAの携帯性とデザイン性が受け入れられていることが分かります。

第1世代の開発では、ASUSアジア太平洋地域の開発チームが東京に滞在、通勤する人と一緒に朝の地下鉄に乗って通勤ラッシュを体感したり、カバンの中身を見せてもらうなど詳細にわたって調査を行ったことがASUS本社での取材で語られました。

