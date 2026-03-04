大手電機メーカーで務めていた辞田さん（仮名・55歳）は、会社が募った早期退職制度に迷わず応募しました。激務と社内政治に削られる日々に区切りをつけ、手にしたのは割増金を含めた約4,000万円の退職金。周囲からは「仕事もせずに毎日何をするんだ」と懸念されましたが、退職から1年、現役時代には味わえなかった幸福感を噛み締めています。早期退職を好機と捉え、再就職しない道を選んだ50代男性の事例を紹介します。

激務の限界から「労働からの解放」を選択

「以前は朝起きると、仕事のことで頭いっぱい、毎日ストレスでした。今はコーヒーの香りをゆっくり楽しめる。これだけで辞めた価値はありましたよ」

辞田さん（仮名・55歳）は昨年、新卒から30年以上勤めた大手電機メーカーを早期退職しました。当時の役職は部長。年収は1,200万円あり、定年まで勤めれば安泰といわれるコースにいました。

しかし、内実は過酷でした。上層部からは達成困難な数値目標を課され、部下のマネジメントやコンプライアンス対応に追われる毎日。心身ともに限界を感じていた矢先、会社が発表した「早期退職者の募集」が辞田さんの背中を押しました。

提示された条件は、通常の退職金に加え、月給の24ヵ月分などが上乗せされるパッケージです。計算すると、支給される退職金は額面で約4,000万円になります。

「このまま60歳過ぎまで神経をすり減らして働くか、4,000万円をもらって自由になるか。妻に相談すると『あなたが決めたなら』と賛成してくれました。」

もちろん、ここから税金が引かれるうえに、翌年には会社員時代の高い年収を基準とした住民税や社会保険料の請求が待っています。しかし、辞田さんはそれもシミュレーション済みでした。

「税金や保険料で数百万円が出ていくことは覚悟しました。それでも、手元に残る資金とこれまでの貯蓄を合わせれば十分やっていける」

辞田さんは、ボーナスでの繰り上げ返済を重ねて住宅ローンは完済しており、子供もすでに自立。一時的な支出増を乗り越えれば、贅沢をしない限り年金受給まで逃げ切れる計算が立ちました。

肩書きを捨てて手に入れた、何にも追われない毎日

退職して1年が経ちますが、再就職活動は一切していません。

現在は、現役時代には通えなかった平日のジムで汗を流し、午後は図書館で歴史書を読み漁るのが日課です。夕方にはスーパーで食材を買い、妻と料理を囲みます。

「同僚からは『仕事もせずに毎日何をするんだ』と呆れられましたが、実際に辞めてみるとやりたいことは尽きません。組織の論理や出世競争から解放された今、ようやく自分の人生を生きている実感があります」

見栄や肩書きを捨て、自分の時間を最優先にする生活を選んだ辞田さん。彼にとって早期退職は、会社からの脱落ではなく、豊かな老後を前倒しで手に入れるための戦略だったのです。

黒字でもリストラを断行する企業が増加中

辞田さんのように、会社が好調なうちに退職を選択するケースは、近年増えつつあります。

東京商工リサーチの調査によると、2025年に「早期・希望退職募集」を実施した上場企業は43社にのぼり、募集人数は1万7,875人に達しました。これは東日本大震災直後の2012年を超え、リーマン・ショック以降で3番目の高水準となります。

特筆すべきは、募集企業の約7割が直近の決算で「黒字」であるという点です。いわゆる「黒字リストラ」が定着しており、業績悪化によるリストラとは性質が異なります。募集企業の業種は、三菱電機やパナソニックHDなどの「電気機器」が約4割を占めており、製造業を中心に構造改革が進んでいることがわかります。

好業績企業の狙いは、将来の成長分野への投資原資確保や人員構成の適正化です。そのため、退職条件として手厚い「割増退職金」が提示されることが多くなっています。

資金力のある大手企業が、50代以上の中高年社員に対して「好条件での退出」を促している今、会社に残るか資金を得て去るか、個人のキャリア観が問われています。

［参考資料］

東京商工リサーチ「2025年 上場企業『早期・希望退職募集』状況」