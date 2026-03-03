ソフトバンクは、3月11日に発売するAppleの「iPhone 17e」の価格を発表した。価格は12万4560円～。予約は3月4日23時15分から受け付ける。

ソフトバンクとワイモバイルでの取り扱い価格は、256GBモデルが12万4560円で、512GBモデルは16万8480円。ソフトバンクの端末購入プログラム「新トクするサポート＋」の対象機種となる。他社からのMNPで256GBモデルを48回払いで購入し、25カ月目に特典を適用して端末を返却した場合、支払総額は2万2024円（月々1円×24回＋特典利用料2万2000円）となる。

ワイモバイルの場合、端末購入プログラム「新トクするサポート（A）」の対象機種となっており、他社からのMNPで48回払いで購入し、25カ月目に機種変更して特典を利用した場合、支払総額は256GBモデルで9648円（月々402円×24回）、512GBモデルで4万5552円（月々1898円×24回）となる。

「新トクするサポート＋」（特典B）の特典を適用した場合の実質負担額 容量 256GB 512GB MNP 2万2024円 4万1920円 新規契約 6万5920円 9万3760円 機種変更 6万9760円 9万3760円 「新トクするサポート（A）」の特典を適用した場合の実質負担額 容量 256GB 512GB MNP 9648円 4万5552円 新規契約 4万3920円 5万4912円 機種変更 6万2280円 8万4240円