ハンモックの上でリラックスしている「すずり」ちゃん。よく見ると、お手々が直角に。そのかわいらしさに1.8万イイね、15万表示と話題になっています。

コメントには、「直角な手をぷるんぷるんしたい」「おてて(手)も猫背」というコメントが寄せられています。

【写真：ハンモックの上でくつろいでいた猫→おててを見たら…思わず触りたくなる『たまらない光景』】

猫だからこそできるレアな姿

Xアカウント『すずり』に投稿されたのは、すずりちゃんの見せた「猫だからこそ」な姿。

ハンモックの上でリラックスしていたというすずりちゃん。お外を見て、のんびり過ごしていたのかな？

しかし、手をよく見ると……見事な直角に。

この90度に曲がったチョコンとしたお手々、かわいすぎる！

猫の柔らかい身体だからこそ見られる姿には「う～ら～め～し～や～」とアテレコをする人や、「直角の手をぷるんぷるんしたい」という共感100%なコメントが寄せられています。

お茶目な姿を見せてくれる

すずりちゃんはカワイイ姿だけでなく、お茶目な姿もたくさん見せてくれるそう。

ある日は飼い主さんを戸惑わせるほどの隠れっぷりを見せたとか。一瞬どこにもいないように見えますが、よく見るとテレビの後ろに耳があったそう。これはかくれんぼ上級者だー！

また別の日には「ここにいたのか」とでも言うような顔で、ドアのスキマから顔を出したというすずりちゃん。表情豊かだなぁ。

寒かったのか、テレビで暖を取っていたこともあったとか。その時も両手を広げて「ガオー」とでもいうようなポーズを見せていたそう。やることがいちいちお茶目でカワイイ！

コロコロ変わる表情が魅力的なすずりちゃん。気になる方は、Xアカウント『すずり』をフォローですよ！

写真・動画提供：Xアカウント「すずり」(@suzu_onikuha)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。