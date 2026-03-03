ぼる塾メンバーも感激した“甘じょっぱい”福岡スイーツ「ふわもち！」「うまーい」

ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて、『【はるちゃん飲んだくれ旅in今泉/KAS焼ドーナツ】ぼる塾と一緒に「ぼる部屋」を見よう！生配信【2/19(#238)】』という動画が公開。こちらの動画は、福岡・九州の美味しいグルメを紹介するテレビ番組『ぼる部屋』（KBC）と関連した配信で、お取り寄せも可能な“福岡おみや”を紹介しつつ食べるという内容になっています。今回の動画では、ぼる塾メンバーも大絶賛した、福岡の焼きドーナツが紹介されました！

あんりさんが「いいね、美味しそう！」とコメントした商品がこちら。

◼︎KAS焼ドーナツ

パティスリーマルジョレーヌ / KAS焼ドーナツ 4個入り 税込900円（公式サイトより）

福岡県産小麦と卵・牛乳・北海道産バターを使用した素材の安心感たっぷりの焼ドーナツ。九州しょうゆのうまみと香ばしさも感じることができます！

実店舗では単店ながら年間30000個以上売れる大人気商品なんだとか♪

こちらは福岡県・粕屋町にある店舗や、オンラインストアでも購入可能です！

◼︎しょうゆの風味とマッチ

田辺智加さんは「めっちゃいい匂いする！」と食べ始めると、「うまい！」「噛んでいったら奥に（しょうゆの風味）」と感想を話し、きりやはるかさんも「ふわもち！」「うまーい」と絶賛。

そして、あんりさんは「美味しい〜。後味がしょうゆだからさ、甘じょっぱがいい成立の仕方してない？」「甘さが残ると2口目進みにくいけど。美味しい。しょっぱいのが最後残るから」「バターとしょうゆなんて合うじゃんね」「福岡産の小麦だからか、甘味がちゃんとあるからしょうゆに負けてないよね！」と、詳しく教えてくれました♪

