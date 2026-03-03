この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大雪】5日にかけて北日本と関東甲信は注意 警報級のおそれも」と題した動画を公開した。3日から5日にかけて日本列島に影響を及ぼす南岸低気圧の動向を詳報し、北日本や関東甲信の山地を中心に警報級の大雪となる可能性があるとして、積雪の急増や湿った雪による被害への警戒を呼びかけた。



動画ではまず、大雪の要因となる南岸低気圧の状況について解説された。3日正午時点で四国沖を進む低気圧は閉塞前線を伴い、発達の最盛期を迎えているという。この低気圧が4日に関東沖へ進むことで、北から寒気を引き込み、気温を押し下げる見込みだ。松浦氏は、特に関東甲信の山地で雪が強まるメカニズムとして、地形と風の影響による「寒気の滞留（CAD：Cold Air Damming）」に着目した。



松浦氏の解説によると、上空1500メートル付近の0度以下の寒気がくさび状に入り込み、北東からの風に乗って関東平野へ流入する。この寒気が日本アルプスなどの高い山脈にぶつかって堰き止められることで、特定の地域に寒気が滞留し、雪が降りやすい環境が整うのだという。この影響で、3日夜から4日未明にかけて関東甲信の山地では雪の降り方が強まり、積雪が急増するおそれがある。



さらに5日にかけて低気圧は三陸沖へ北上するが、北へ進むコースをとるため気圧配置の変化が遅く、北日本では影響が長引くことが予想される。4日夕方までの24時間降雪量は、多いところで関東甲信の山地で30センチ前後、東北や北海道の一部では50センチ程度に達する見込みだ。松浦氏は「低気圧由来なので水蒸気が多く、かなり湿った雪になる」と指摘し、電線や樹木への着雪による停電や、交通障害のリスクについて警鐘を鳴らした。



松浦氏は、今のところ関東の平地は雨で推移する可能性が高いとしつつも、標高の高い地域や北日本の太平洋側では「場合によっては警報級となることも考えられる」と結論付けた。湿った重い雪がもたらす様々な影響に対し、十分な備えが必要である。