「ファミマ×ブラックサンダー」のコラボ再び！″ご当地サンダー″の味わいをイメージしたスイーツも見逃せない

ファミリーマートは、2026年3月3日からブラックサンダーとコラボした商品を販売しています。

ブラックサンダー好きにはたまらないラインアップ

今回のコラボレーションでは、デザート、パン、焼き菓子、アイスなど全11種類の新商品が登場。ブラックサンダーのザクザク食感を楽しめるだけでなく、ご当地限定の味わいをイメージした商品もラインアップされています。

ブラックサンダーファンはもちろん、チョコ好きも見逃せない全11商品をすべて紹介します。

大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド

大阪ブラックサンダーの濃厚キャラメル風味を、しっかりザクザク食感のチョコクッキーサンドで表現した一品。チョコとキャラメルの相性が絶妙でデザート感も満載です。

価格は268円。沖縄県を除く全国で販売しています。

ブラックサンダー モチザクチョコクレープ

もちもちクレープ生地にチョコホイップ、ザクザク食感のココアクランブルを包んだスイーツ。食感が楽しい一品です。

価格は268円。

白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー

北海道限定の白いブラックサンダーをイメージしたクッキー＆クリームシュー。北海道牛乳を使用したバニラクリームとクランチが織りなすザクザク感が魅力です。

価格は238円。3月10日に発売します。

京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ

京都限定ブラックサンダーの抹茶味をイメージしたガトーショコラ。ガトーショコラ生地にココアクランブルをトッピングしていて、抹茶の香りとチョコの深みが一体になった逸品です。

価格は258円。3月10日に発売します。

ブラックサンダー メロンパン

メロンパンにチョコクリームとバタービスケットとココアビスケットをのせ、チョココーティングでブラックサンダーの味わいと食感を表現。食感のハーモニーが楽しい一品です。

価格は198円。沖縄県を除く全国で販売中です。

ピンクなブラックサンダー クッキードーナツ（いちご）

いちごチョコでコーティングしたクッキードーナツ。北海道牛乳使用の生地とバタービスケットやココアビスケットのザクザク感が相性抜群です。

価格は198円。沖縄県を除く全国で販売しています。

大阪ブラックサンダーの味わいをイメージした「たべる牧場」も

ブラックサンダー チョコタルト

ココアタルトにチョコチップとチョコ生地、ココアビスケットをトッピングした焼き菓子。ザクザクの食感と濃厚チョコが楽しめます。

価格は248円。数量限定です。

白いブラックサンダー チョコクッキー

北海道限定の白いブラックサンダーをイメージしたクッキー。チョコチップとココアビスケットが入ったザクザク食感のクッキーに、ホワイトチョコとトッピングのココアビスケットがアクセントを添えます。

価格は248円。数量限定です。

たべる牧場 大阪ブラックサンダーキャラメル味

大阪ブラックサンダーをイメージしたアイス。ミルクアイスに、クッキーを混ぜ込んだキャラメルアイスとここアクキーを組み合わせ、キャラメル風味とザクザク食感を満喫できます。

価格は348円。数量限定です。

ブラックサンダーチョコモナカ

チョコアイスに2種類のクッキーを混ぜ込み、ザクザク感を再現したモナカアイス。

カカオマスとココアパウダーが入っていて、しっかりとチョコ感が味わえます。

価格は348円。数量限定です。

ブラックメロンパンダーひとくちサイズ

メロンパンの味わいをイメージした進化系ザクザク食感が楽しめます。

フランス発酵バターの香ばしさとザクザク食感が特徴です。

価格は138円。数量限定です。

ザクザク食感の「ブラックサンダー」を存分に味わえるラインアップになっています。気になる人は早めに味わってみて。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部