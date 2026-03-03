【てんや 春の新メニュー】北海道産の帆立・宗八カレイ・真鱈・マッシュルーム・豚ロースの天ぷらが登場!たらの芽・ふきのとうなど春の旬菜天も期間限定で販売

ロイヤルグループが展開する「てんや」は、春の期間限定メニューを2026年3月5日から4月下旬まで販売する。

今春は、日本各地の魅力を伝えるロイヤルグループの『Good JAPAN』の新商品をラインアップ。『Good JAPAN 北海道の恵み』と題し、北海道産食材4種を一度に楽しめる天丼や、北海道産ブランド豚“ゆめの大地”をたれづけで仕上げた一杯など、素材本来の味わいを生かした商品を取り揃えた。

【メニュー画像はこちら】北海道産のカレイ･帆立･真鱈･マッシュルームをのせた「海老と4種の北海道産天丼」/北海道産ブランド豚のロース天を特製の丼たれにくぐらせた「たれづけ豚ロース天丼」など

※新千歳空港店･羽田空港第1ターミナル店･羽田空港第2ターミナル店･刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店･けやきウォーク前橋店では、販売内容･価格が一部異なる。

※上里SA店･富士川SA店･未来ダイニング 文京グリーンコート店では販売しない

◆「海老と4種の北海道産天丼(みそ汁付)」

税込1,160円

ふっくらとした食感の「北海道産宗八(そうはち)カレイ」、うまみが凝縮された「北海道産帆立」、雪深い寒い季節から旬を迎える「北海道産真鱈」、濃厚な旨みの「とかちマッシュ(マッシュルーム)」(1/2個)の4種の北海道産食材を、定番の「海老」と合わせた天丼。

◆「海老と4種の北海道産天ぷらと藪そば(1人前)」

税込1,410円

うどんに変更可能、(1人前)藪そばまたはうどんは、温･冷から選べる。

◆「海老と4種の北海道産天丼弁当(お新香付)」

持ち帰り:1,160円、デリバリー:1,570円(各税込)

◆「海老と4種の北海道産天ぷら盛合わせ」

2人前:2,000円、1人前:1,010円

持ち帰り限定。「海老と4種の北海道産天丼」で使用している天ぷらを家庭で楽しめる。

海老と4種の北海道産天ぷら盛合わせ(持ち帰り限定)

◆「たれづけ豚ロース天丼(みそ汁付)」

豚ロース天3枚:960円、4枚:1,260円、5枚:1,560円(各税込)

北海道産ブランド豚“ゆめの大地”を使った豚ロース天をのせ、北海道十勝地方の名物「豚丼」をイメージした天丼。“ゆめの大地”は、きめ細やかな肉質が特徴で、うまみと甘みのある脂が楽しめる。てんや特製の丼たれにくぐらせた豚ロース天は、香ばしい衣とたれのコクの組み合わせで、ご飯が進む味わい。彩りと食感のアクセントには「北海道産グリーンピース」を添えた。

◆「たれづけ豚ロース天丼 (小)藪そばサービスセット(みそ汁付)」

豚ロース天3枚:1,270円、4枚:1,570円、5枚:1,870円(各税込)

小うどんに変更可能、(小)藪そばまたは小うどんは、温･冷から選べる。

◆「たれづけ豚ロース天丼弁当(お新香付)」

豚ロース天3枚:持ち帰り960円、デリバリー1,300円

豚ロース天4枚:持ち帰り1,260円、デリバリー1,700円

豚ロース天5枚:持ち帰り1,560円、デリバリー2,110円(各税込)

【メニュー画像はこちら】北海道産のカレイ･帆立･真鱈･マッシュルームをのせた「海老と4種の北海道産天丼」/北海道産ブランド豚のロース天を特製の丼たれにくぐらせた「たれづけ豚ロース天丼」など

〈豪華食材を盛り合わせた「春ご馳走天丼」も〉

◆「春ご馳走天丼」

税込1,690円

豪華食材の定番「天然大海老」「活〆一本穴子」と、「北海道産帆立」「和歌山県産紀州南高梅」「広島菜」を盛り合わせた、季節限定の華やかな天丼。

◆「春ご馳走天丼 (小)藪そばセット(みそ汁付)」

税込2,040円

小うどんに変更可能、(小)藪そばまたは小うどんは、温･冷から選べる。

◆「春ご馳走天重弁当(お新香付)」

持ち帰り:1,690円、デリバリー:2,280円(各税込)

〈桜海老を昨年より増量した「桜海老のかき揚げそば」〉

◆「桜海老のかき揚げそば」

冷または温 税込930円

「桜海老」を昨年より増量し、香ばしくサクサクと軽い食感のかき揚げに仕立て、藪そばと合わせた。昨年末に改良したこだわりの「新･麺つゆ」は、藪そばにより合う味わいになっている。うどん(温･冷)に変更可能。持ち帰りの販売はない。

◆「桜海老のかき揚げそば お得なとろろ付」

冷または温 税込1,090円

「桜海老のかき揚げそば」に「北海道産とろろ」を添え、よりさっぱりと食べられる。うどん(温･冷)に変更可能。持ち帰りの販売はない。

【メニュー画像はこちら】大海老･穴子･帆立･紀州南高梅･広島菜の「春ご馳走天丼」/「桜海老」を昨年より増量した食べ応えあるかき揚げをのせたそば･うどん

〈単品メニューや春の旬菜もラインアップ〉

【単品メニュー一覧】

◆「北海道産宗八カレイ」税込250円

◆「北海道産帆立」税込350円

◆「北海道産真鱈」税込250円

◆「和歌山県産紀州南高梅」税込150円

◆「“ゆめの大地”豚ロース天」税込350円

◆「北海道産とかちマッシュ(1/2個)」税込150円

◆「北海道産とろろ(小鉢)」税込200円

単品メニュー一覧

【春の旬菜メニュー一覧】

春の味覚を楽しむ旬の野菜を、2つの期間に分けて販売する。

･第1弾 2026年3月5日〜なくなり次第終了

◆「たらの芽」税込230円

たらの木の若芽を天ぷらにした。独特のほろ苦さと心地よい歯ごたえが楽しめる。

◆「ふきのとう」税込230円

春先に芽を出す「ふきのとう」は、爽やかな香りとほろ苦さが特徴。天ぷらにすることでほっくりとした食感が楽しめる。

春の旬菜 第1弾メニュー

･第2弾 2026年3月19日〜なくなり次第終了

◆「アスパラ(さぬきのめざめ)」税込350円

瀬戸内の温暖な気候が生んだ香川県産オリジナルのアスパラガス「さぬきのめざめ」は、甘みが強く、柔らかい食感が特徴。

春の旬菜 第2弾メニュー