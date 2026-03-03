“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、水着姿でバカンス満喫「セクシーで眼福」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】M3LOGINの佐藤かれんが3月1日、自身のInstagramを更新。マレーシア・レダン島での水着ショットを公開した。
◆佐藤かれん、水着姿披露
佐藤は「オオトカゲだーーーいすき！またすぐマレーシア行きたーーい」と記し、マレーシアのレダン島旅行中のホテルでのショットを複数枚投稿。プールサイドやデッキで美しいスタイルが際立つ水色のホルターネックのセパレート水着を着たショットを公開し、左腕の上腕部の細かく美しい模様が描かれたヘナタトゥーも見せている。
◆佐藤かれんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「セクシーで眼福」「水着似合ってて可愛い」などと反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
