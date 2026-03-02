スタバ、SAKURAシーズン第2弾新作グッズ発表 ブルー基調にきらめき感のあるデザインに【一覧】
【モデルプレス＝2026/03/02】スターバックス コーヒー ジャパンでは「スターバックス SAKURA2026」を3月4日より発売。新作グッズ、オンライングッズが登場する。
【写真】3月4日より発売の3WAYステンレスタンブラーなど
桜の舞う青空を思わせるブルーを基調にシックでありながらきらめき感のあるデザインに仕上げている。
【SAKURA2026 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャイニーエアリーブルーグラデーション414ml】
淡いブルーの「STANLEY」3wayステンレスタンブラー
春の青空を思わせる淡いブルーのグラデーションに、繊細な煌めきを添えるパール加工が施されている。華やかさを兼ね備えたようなデザインに。リッドのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができ、様々なシーンに合わせて使える万能なタンブラーとなっている。淡いパープルが印象的だ。
【SAKURA2026ステンレスTOGOボトルエアリーブルー473ml】
桜をブルーで表現したスターバックスらしいカップ形状のステンレスボトル
リッドにロック機能がある、スターバックスらしいカップ形状のステンレスボトル。ボタンを右にスライドさせ、押し込むことでフタが開く。軽やかなブルーのボディに、繊細なタッチで桜を描いたデザインとなっており、サイレンロゴがエンボスで表現されている。
【SAKURA2026ステンレスボトルシェルホワイト355ml】
貝のような奥行きあるパール感が上品なステンレスボトル
フタを含む全面に1点1点仕上がりが異なるシェル加工を施したステンレスボトル。本体には桜を流れるように描かれている。STARBUCKSロゴは縦にレーザー加工で表現している。
【SAKURA2026ステンレスボトルグリッターエアリーブルー444ml】
輝くグリッターの中に桜を描いたステンレスボトル
淡いブルーのグリッターが輝く本体に桜を描いたステンレスボトル。リッドの滑り止め用シリコーンバンドにはエンボス、本体にはレーザー加工でSTARBUCKSロゴを表現している。
【SAKURA2026ストラップカップシェイプステンレスボトル エアリーブルー355ml】
細やかなラメがきらきらと光るストラップ付のボトル
白とブルーが爽やかな印象のボトルは、春のエアリーな空気を運んでくれるデザイン。ボトル本体にはパール加工がされているため、よく見るときらめきを感じることができる。暖かくなってお出かけも増える季節に、ストラップ付で持ち運びにも便利。
【SAKURA2026ステンレスボトルSTANLEYシャイニー エアリーブルーグラデーション473ml】
「STANLEY」の持ち運びに便利なステンレスボトル
ブルーとアイボリーのグラデーションが優しい春の青空を思わせるデザイン。リッドに付属するフックに指を通してボトルを持ち運ぶことができるため携帯にも便利なステンレスボトルとなっている。
【SAKURA2026タンブラーホワイト473ml】
シンプルな白色の桜デザインが上品なタンブラー
光の反射によって虹色に見えたり、蓋の部分はパール加工がされていたり、一見シンプルだが細かいディテールにもこだわったデザイン。黒のワードロゴがアクセントにもなっており、年代や性別を問わず、幅広い人が使いやすいデザインとなっている。
【SAKURA2026リッド付ステンレスマグ355ml】
スタイリッシュに桜を描いたリッド付きステンレスマグ
桜の花びらを全面に描いたリッド付きステンレスマグ。本体は上品なマットパールで仕上げた。
【SAKURA2026マグメダルエアリーブルー355ml】
角度によって見え方が変わるパール調のメダルマグ
淡いブルーが上品なメダルマグ。桜をネイビーで描いた重厚感あるスタイリッシュなデザインに。
【SAKURA2026グラスタンブラーエアリーブルー473ml】
クリアのグラスに繊細な桜が舞うリッドとストロー付きグラスタンブラー
春の青空カラーで描いた桜とグラスの透明感が調和したデザイン。繊細に描かれた桜はエンボス加工が施され、立体感のある仕上がりに。グラス上部には「STARBUCKS」のエンボスがさりげなく上品なアクセントになっている。（※冷たいドリンク専用）
【SAKURA2026ボトルショルダーバッグメタリックピンク】
スターバックスらしいカップ形状のボトルショルダーバッグ
取り外し可能なショルダーストラップが付いた、カップ形状のボトルショルダーバッグ。桜を思わせる淡いメタリックピンクで、表面にはサイレンロゴをエンボスで表現している。スマートフォンなどが入るサイズの内ポケット付きで、ボトル以外のものを持ち運ぶ際にも便利。ゴールドの金具が高級感ある仕様となっている。
【SAKURA2026コースターエアリーブルー】
使うたびにラメがきらめく新形状のコースター
動かすたび桜型のグリッターがきらめく、華やかなコースター。滑りにくいシリコンカバー付き。ピンクのコースターとセットで使うのもおすすめだ。
【SAKURA2026スターバックスミニカップギフト エアリーブルー（ドリンクチケット付）】
伝えたいひとことに、1杯のドリンクを添えて
ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。今回の巾着は、オーガンジーの生地を2枚重ねたレイヤースタイルに。透け感のある素材なので、中に何を入れたか一目で分かり便利。プレゼントのラッピングとしても使用可能。ミニカップは他のサーブウェアからインスピレーションを受けた、シルバーを基調としたデザインとなっている。
【SAKURA2026耐熱グラスマグラスター355ml】
虹色に反射するおしゃれな形状のガラスマグ
ラスター加工が、光の反射によって虹色のような複雑な色合いを生み出すので、見る角度によって色味が少し変わる。底面はよく見ると桜の花びらの形に。本体のプリント加工は桜のアウトラインとワードロゴのみで、シンプルで落ち着いた印象となっている。
【SAKURA2026ダブルウォール耐熱グラスカップ355ml】
ペーパーカップをイメージした耐熱グラスカップ
淡いブルーのシリコンリッドと、舞い散るように描かれた桜が、ふんわりとした可愛らしさを演出。花びらの一部にはシルバーの輝きが添えられ、さりげない華やかさがきらりと光る。温かい飲み物にも冷たいドリンクにも対応するダブルウォール構造で、季節を問わず活躍する。シリコンリッドには飲み口もついているので、リッドをつけたまま飲むこともできる便利なデザインに。
【SAKURA2026ステンレスタンブラーラインストーンエアリーブルー473ml】
ラインストーンが輝き特別感を演出するステンレスタンブラー
クリアのラインストーンで敷き詰めた中に一部淡いブルーのラインストーンがあしらわれており、華やかな存在感で、手にするたびに心弾むようなデザインに。大人の華やかさと洗練された印象を兼ね備えた、特別な一杯を演出するアイテムとなっている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】3月4日より発売の3WAYステンレスタンブラーなど
◆【グッズ】3月4日発売／SAKURAシーズン第2弾 2026
桜の舞う青空を思わせるブルーを基調にシックでありながらきらめき感のあるデザインに仕上げている。
【SAKURA2026 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャイニーエアリーブルーグラデーション414ml】
淡いブルーの「STANLEY」3wayステンレスタンブラー
【SAKURA2026ステンレスTOGOボトルエアリーブルー473ml】
桜をブルーで表現したスターバックスらしいカップ形状のステンレスボトル
リッドにロック機能がある、スターバックスらしいカップ形状のステンレスボトル。ボタンを右にスライドさせ、押し込むことでフタが開く。軽やかなブルーのボディに、繊細なタッチで桜を描いたデザインとなっており、サイレンロゴがエンボスで表現されている。
【SAKURA2026ステンレスボトルシェルホワイト355ml】
貝のような奥行きあるパール感が上品なステンレスボトル
フタを含む全面に1点1点仕上がりが異なるシェル加工を施したステンレスボトル。本体には桜を流れるように描かれている。STARBUCKSロゴは縦にレーザー加工で表現している。
【SAKURA2026ステンレスボトルグリッターエアリーブルー444ml】
輝くグリッターの中に桜を描いたステンレスボトル
淡いブルーのグリッターが輝く本体に桜を描いたステンレスボトル。リッドの滑り止め用シリコーンバンドにはエンボス、本体にはレーザー加工でSTARBUCKSロゴを表現している。
【SAKURA2026ストラップカップシェイプステンレスボトル エアリーブルー355ml】
細やかなラメがきらきらと光るストラップ付のボトル
白とブルーが爽やかな印象のボトルは、春のエアリーな空気を運んでくれるデザイン。ボトル本体にはパール加工がされているため、よく見るときらめきを感じることができる。暖かくなってお出かけも増える季節に、ストラップ付で持ち運びにも便利。
【SAKURA2026ステンレスボトルSTANLEYシャイニー エアリーブルーグラデーション473ml】
「STANLEY」の持ち運びに便利なステンレスボトル
ブルーとアイボリーのグラデーションが優しい春の青空を思わせるデザイン。リッドに付属するフックに指を通してボトルを持ち運ぶことができるため携帯にも便利なステンレスボトルとなっている。
【SAKURA2026タンブラーホワイト473ml】
シンプルな白色の桜デザインが上品なタンブラー
光の反射によって虹色に見えたり、蓋の部分はパール加工がされていたり、一見シンプルだが細かいディテールにもこだわったデザイン。黒のワードロゴがアクセントにもなっており、年代や性別を問わず、幅広い人が使いやすいデザインとなっている。
【SAKURA2026リッド付ステンレスマグ355ml】
スタイリッシュに桜を描いたリッド付きステンレスマグ
桜の花びらを全面に描いたリッド付きステンレスマグ。本体は上品なマットパールで仕上げた。
【SAKURA2026マグメダルエアリーブルー355ml】
角度によって見え方が変わるパール調のメダルマグ
淡いブルーが上品なメダルマグ。桜をネイビーで描いた重厚感あるスタイリッシュなデザインに。
【SAKURA2026グラスタンブラーエアリーブルー473ml】
クリアのグラスに繊細な桜が舞うリッドとストロー付きグラスタンブラー
春の青空カラーで描いた桜とグラスの透明感が調和したデザイン。繊細に描かれた桜はエンボス加工が施され、立体感のある仕上がりに。グラス上部には「STARBUCKS」のエンボスがさりげなく上品なアクセントになっている。（※冷たいドリンク専用）
【SAKURA2026ボトルショルダーバッグメタリックピンク】
スターバックスらしいカップ形状のボトルショルダーバッグ
取り外し可能なショルダーストラップが付いた、カップ形状のボトルショルダーバッグ。桜を思わせる淡いメタリックピンクで、表面にはサイレンロゴをエンボスで表現している。スマートフォンなどが入るサイズの内ポケット付きで、ボトル以外のものを持ち運ぶ際にも便利。ゴールドの金具が高級感ある仕様となっている。
【SAKURA2026コースターエアリーブルー】
使うたびにラメがきらめく新形状のコースター
動かすたび桜型のグリッターがきらめく、華やかなコースター。滑りにくいシリコンカバー付き。ピンクのコースターとセットで使うのもおすすめだ。
【SAKURA2026スターバックスミニカップギフト エアリーブルー（ドリンクチケット付）】
伝えたいひとことに、1杯のドリンクを添えて
ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。今回の巾着は、オーガンジーの生地を2枚重ねたレイヤースタイルに。透け感のある素材なので、中に何を入れたか一目で分かり便利。プレゼントのラッピングとしても使用可能。ミニカップは他のサーブウェアからインスピレーションを受けた、シルバーを基調としたデザインとなっている。
◆【オンラインストアグッズ】3月3日発売／SAKURAシーズン第2弾 2026
【SAKURA2026耐熱グラスマグラスター355ml】
虹色に反射するおしゃれな形状のガラスマグ
ラスター加工が、光の反射によって虹色のような複雑な色合いを生み出すので、見る角度によって色味が少し変わる。底面はよく見ると桜の花びらの形に。本体のプリント加工は桜のアウトラインとワードロゴのみで、シンプルで落ち着いた印象となっている。
【SAKURA2026ダブルウォール耐熱グラスカップ355ml】
ペーパーカップをイメージした耐熱グラスカップ
淡いブルーのシリコンリッドと、舞い散るように描かれた桜が、ふんわりとした可愛らしさを演出。花びらの一部にはシルバーの輝きが添えられ、さりげない華やかさがきらりと光る。温かい飲み物にも冷たいドリンクにも対応するダブルウォール構造で、季節を問わず活躍する。シリコンリッドには飲み口もついているので、リッドをつけたまま飲むこともできる便利なデザインに。
【SAKURA2026ステンレスタンブラーラインストーンエアリーブルー473ml】
ラインストーンが輝き特別感を演出するステンレスタンブラー
クリアのラインストーンで敷き詰めた中に一部淡いブルーのラインストーンがあしらわれており、華やかな存在感で、手にするたびに心弾むようなデザインに。大人の華やかさと洗練された印象を兼ね備えた、特別な一杯を演出するアイテムとなっている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】