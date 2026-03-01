イラストレーターのmirinさんの漫画「ジェスチャー」がインスタグラムで4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

最近、親子でハマっているジェスチャーゲーム。夫が息子に問題を出しているのを、家事をしながら妻が背中越しに聞いていると…という内容で、読者からは「怒られそうになってスンってなるの好き（笑）」「どんなジェスチャーをしていたのか気になる！」などの声が上がっています。

見えないジェスチャーに、想像がふくらむ

mirinさんは、インスタグラムやブログ「お台所にっき」などで作品を発表しています。mirinさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「ジェスチャー」を描いたきっかけを教えてください。

mirinさん「息子がめちゃくちゃ楽しそうにしていたので、記録として残しておこうと思い描きました」

Q.息子さんとは、どのようなジェスチャーで問題を出し合うのですか。

mirinさん「私はサッカーやお料理などの簡単な動作が多いのですが、息子はサメやゴリラ、恐竜、筋肉など、とにかく強めのラインアップです」

Q.この後、どのような展開になりましたか。

mirinさん「『どんな動きをしたのか教えてよ〜』と再度夫にお願いしましたが、『内緒だよね〜』『ね〜』と、2人で結託していました」

Q.結局、どのようなジェスチャーだったのか、謎のままなのでしょうか。

mirinさん「今回のインタビューにともない、改めて聞いてみました。私が歯列矯正のために頻繁に歯磨きをしているので、そのモノマネをしていたそうです。口を大きく開けたり、『イ〜ッ』としていたりするところが、息子にはラクダやカバに見えたようです」

Q.前回のインタビュー以降、その後の創作活動に変化はありますか。

mirinさん「これまで子どもたちのことをメインに描き、あまり自分のことには触れてこなかったのですが、最近は日頃の生活や暮らしていて思ったことなども描いています。『へ〜、こんな人が描いているんだな〜』と親近感を持っていただけたらうれしいです」

Q.漫画「ジェスチャー」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

mirinさん「『どんなジェスチャーをしていたのか気になる』『旦那さんがスンってしているのが面白い！』などのコメントをいただきました」