現役時代バイエルン、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティでプレイした元イングランド代表MFオーウェン・ハーグリーブス氏はリヴァプールに所属するフランス代表FWウーゴ・エキティケ（23）を絶賛している。



昨シーズンフランクフルトで公式戦48試合に出場し22ゴール12アシストを記録した同選手は今シーズンリヴァプールへのステップアップ。パリ・サンジェルマンではうまくいかなかったこともあり、獲得を疑問視する声もあったエキティケだが、ここまでリヴァプールでは公式戦37試合で16ゴール6アシストと素晴らしい成績を残している。





5-2で勝利を飾った今節のウェストハム戦でも1ゴール2アシストを記録したエキティケは抜群の存在感を見せたなか、試合後にオーウェン・ハーグリーブス氏は称賛の言葉を送り、世界最高の選手の一人となる素質がすべて備わっていると語った。「彼（スロット）がなぜ笑っているか教えよう。彼のチームにウーゴ・エキティケがいるからだ。あの選手は本当に素晴らしい。世界最高のストライカーの一人になれるかもしれない。確かに(アーリング)ハーランドがいるのはわかっているが、彼は最も完成されたプレイの持ち主だと思う。そしてトッププレイヤーに必要なのは自信と信念だと私は思っているが、彼はそれを備えている」「彼がピッチに立つたびに、『ボールをくれ。何かを作り出す』という気持ちが伝わってくる。そして今日（ウェストハム戦）もまた、彼がボールに触れるたびに何か特別なことが起こるんだ。彼は何でも簡単にこなしてしまう。体格もスキルもテクニックも、判断力も抜群で、常に正しい時に正しい場所にいる。技術的にはトップクラスだし、彼の持つ自信は、周囲にも伝染するほど強いんだ」（『Premier League Productions』より）昨夏フロリアン・ヴィルツやアレクサンデル・イサクら世界中が去就を注目していたビッグネームと一緒にリヴァプールに加入したが、エキティケが一番スムーズにフィットし、ここまでの成績も十分と言えるだろう。まだ23歳と若いエキティケはこれからどんな選手へ成長するのか、楽しみだ。