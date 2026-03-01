朝晩の寒暖差が大きくなる季節の変わり目。手足の冷えやだるさを「年齢のせい」と見過ごしていないだろうか。近年、こうした不調の背景として注目されているのが「ゴースト血管」だ。



【写真】3つ以上当てはまったら要注意!「ゴースト血管」セルフチェックリスト

東京・イシハラクリニックの副院長で、秋田栄養短期大学特任教授の石原新菜氏は、「ゴースト血管とは、全身に張り巡らされた毛細血管の中を血液が十分に流れなくなった状態を指します」と話す。血管の形は残っていても血液が流れていなかったり、最終的には血管そのものが消えてしまったりすることもあるという。毛細血管の壁細胞がはがれ、血管の構造が保てなくなり、医学的には「血管の構造破綻」や「機能低下」といった概念で説明される。



人の血管をすべてつなぐと約10万キロメートル。その95～99％を占めるのが毛細血管だ。「毛細血管は、体内の約37兆個ともいわれる細胞一つひとつに酸素や栄養を届け、老廃物を回収する重要な役割を担っています。まさに全身の健康を支える最前線の血管です」と石原氏は強調する。



ところが、毛細血管は加齢とともに細くなり、途中で途切れ、本数も減少していく傾向がある。石原氏は「若い頃に比べて血液が十分に流れにくくなりますが、生活習慣を整えて血流を良くすれば、何歳からでも機能改善は期待できます」と話す。



毛細血管の血流が滞ると、細胞に酸素や栄養が届きにくくなり、さまざまな不調の背景になる。「高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病、認知症リスクの上昇、骨粗しょう症などとも関係します」と石原氏。さらに「肌のターンオーバーが乱れ、シミ、シワ、たるみ、抜け毛などの原因にもなり得ます」と指摘する。



特に注意したいのが季節の変わり目だ。寒暖差が大きい時期は血管が収縮しやすく、毛細血管の血流が低下し、細胞に酸素や栄養が届きにくくなる。また、シニア層は運動へのハードルの高さから運動不足になりやすく、さらに一人暮らしだと不規則な食生活に陥りやすいこともあり、ゴースト血管となるリスクも高まる。



ゴースト血管の予防・解消には「温める・動かす・整える」が重要。石原氏も「血流が戻れば、消えかかっていたゴースト血管が復活する可能性もあります。ただし、血管の形が完全になくなる前のケアが大切です」と日頃からの対策を呼びかけ、血管ケアの「さしすせそ」の実践を推奨している。



さ（サウナ・入浴）目安は、息苦しくならない温度で5～10分。じんわり汗をかくくらいで一度外に出て、休憩をはさみましょう。これを2～3回繰り返すことで、体が内側から温まりやすくなります。※サウナに入るのが難しい時は、シャワーで済ませるのではなく、湯船に浸かりましょう。



し（生姜）体の深部からしっかり温めることができるため、ゴースト血管対策の中でも特に重要です。単に生姜を食べるのではなく、「加熱して摂取すること」が非常に重要です。生の生姜に含まれる成分「ジンゲロール」は、加熱することで「ショウガオール」という成分に変化します。このショウガオールこそが、体の深部体温を高め、芯から温める鍵となります。※私はこれを「摂るサウナ」と呼んでいます。簡単でおすすめのしょうがレシピは『しょうが紅茶』です。すりおろした生姜や生姜チューブを、あたためた紅茶に混ぜて飲むだけで、かなり身体がポカポカしてきます。



す（ストレッチ）毛細血管は使われないと減ってしまう性質があるため、日常的に体を動かすことが大切です。特にシニア層の方は運動をすることへのハードルを感じる方が多いと思いますが、簡単なストレッチでもいいので毎日続けることがゴースト血管対策のポイントです。



せ（生活リズム）生活リズムが乱れると血管が収縮しやすくなり、毛細血管の血流も低下します。早寝・早起きと朝の光を浴びることで体内時計を整えて、血管が広がりやすい状態を保つことが重要です。



そ（そば）そばに含まれる栄養素「ルチン(Rutin)」というポリフェノール(ビタミンPの一種)が、血管の弾力を保ち、毛細血管を強化する働きがあります。



手足の冷えや疲れやすさを感じたら、まずは日々の生活を見直してみたい。小さな毛細血管の変化が、将来の健康を大きく左右する可能性がある。



◆石原新菜(いしはら・にいな) 日本内科学会会員。日本東洋医学会会員。秋田栄養短期大学特任教授。2006年3月に帝京大学医学部を卒業、同大学病院で2年間の研修医を経て、現在父、石原結實のクリニックで主に漢方医学、自然療法、食事療法により、種々の病気の治療にあたっている。クリニックでの診察の他、わかりやすい医学解説と、親しみやすい人柄で、講演、テレビ、ラジオ、執筆活動と幅広く活躍中。



（よろず～ニュース・田中 靖）