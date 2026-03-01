大塚製薬、「東京マラソン2026」を19年連続協賛 約3万9千人の挑戦を製品で支える

大塚製薬は、3月1日開催の「東京マラソン2026」で、オフィシャルパートナーとしてランナーをサポートしている。同社は第1回大会から19年連続で協賛を続けている。

今年も都心を駆け抜ける約3万9,000人のランナーに向け、給水所などで「ポカリスエット」を提供。発汗によって失われる水分・電解質(イオン)の補給を支援する。

このほか、レース前にはコンディショニングを意識した「アミノバリュー サプリメントスタイル」や「カロリーメイト ゼリー」、レース後には体調管理を想定した「ボディメンテ ゼリー」なども用意し、トータルで支える体制を整えている。

さらに、同社が2月25日に発表した、酸素に注目した設計のセルフコンディショニングフード「/zeroz(ゼロズ)」を、フィニッシュエリアで完走者全員に配布する。

また、大会運営を支える約11,000人のボランティアにも「カロリーメイト ゼリー」を提供。ランナーだけでなく、長時間にわたり大会を支える人々の体調管理にも配慮する。

同社の「東京マラソン2026」のテーマは「人の可能性を信じる。」（写真はイメージ）

「ポカリスエット」は現在、世界20以上の国と地域で展開するブランドで、特にランニングやマラソン分野においては、アジアを中心に「ポカリスエットラン」を開催するなど、ランナーをサポートしている。「東京マラソン2026」でも、給水所での提供を通じてランナーのコンディション維持を支える役割を担っている。