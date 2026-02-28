Æ°Êª³Ø¼Ô¡¦º£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡£Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÈëÌ©
¸«¤¿ÌÜ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡£¤½¤³¤ËÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹!¡Ø¤¶¤ó¤Í¤ó¤Ê¤¤¤¤â¤Î»öÅµ¡Ù¤Ê¤É¤Î´Æ½¤ËÜ¤¬¿Íµ¤¤Îº£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó¤¬¡¢Ç¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÎÈëÌ©¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NavigatorÆ°Êª³Ø¼Ô º£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó
1944Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¿å»ºÂç³Ø¡Ê¸½¡¦Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¡ËÂ´¶È¸å¡¢Æ°Êª³Ø¼Ô¤ÎÉã¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û½êÂ°¤ÎÆÃÊÌ¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÓ®ÆýÎà¤ÎÀ¸ÂÖ³Ø¡¢Ê¬Îà³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£¾åÌîÆ°Êª±àÆ°Êª²òÀâ°÷¡¢°ËÆ¦¹â¸¶¤Í¤³¤ÎÇîÊª´Û´ÛÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£Ãø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢°¦¤ª¤·¤¤¡£
Èþ¤·¤¤Æ·¤ä¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Þ¥º¥ë¤Ê¤É¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î? ¤½¤ÎÍýÍ³¤Îº¬ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÁ´ÈÌ¤Ë¤¢¤ëà¥Ù¥Ó¡¼¥·¥§¥Þ〞¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ°Êª³Ø¼Ô¤Îº£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÆ¬¤ä¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¤¡¢ÌÜ¤¬´é¤Î¤ä¤ä²¼¤Ë¤¢¤ë¡¢´Ý¤¤ÂÎ·¿¤Ê¤É¡£Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤ëÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤¤¤ï¤ÐÉð´ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤È¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤ÏËÜÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤òÇ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¥¤¥¨¥Í¥³¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤¹¤ëà¥Í¥ª¥Æ¥Ë¡¼=ÍÄ·ÁÀ®½Ï〞¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÀ¸¤Î¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤À¤È¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë´é¤Ä¤¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÈÎ©¿´¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¤¥¨¥Í¥³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Ë¥ã¡¼¥Ë¥ã¡¼¤ÈÌÄ¤¤¤¿¤ê¡¢´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¡¢¥Í¥³²ÊËÜÍè¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼ÅªÆÃÀ¤Ê¤É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹°¦¤ª¤·¤¯¡¢Ç¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡ª
SECRET¡ ¤¤ì¤¤¤ÊÌÜ
¡ÖÇ¤ÎÆ·¤Î¿§¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤Ç¤ª²½¾Ñ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÇòÇ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¢Ãã·Ï¤ÎÌÓ¿§¤Î»Ò¤Ï¶â¿§¤Ê¤É¡¢Æ·¤Î¿§¤ÏÈïÌÓ¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤ëº¸±¦¤Ç¿§¤¬°ã¤¦¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ÀÄ¤¤Æ·¤ÈÆ±¤¸Â¦¤ÎÄ°ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
SECRET¢ ¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Þ¥º¥ë
¡ÖÇ¤Î¥Ò¥²¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡£¾ï¤ËÆ°¤«¤·¤Æ°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥²¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£ÀèÃ¼¤¬¿¨¤ì¤¿»þ¤ËÂÐ¾ÝÊª¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°Æ¨¤²¤ë¡£¥Þ¥º¥ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸ý¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢¶ÚÆù¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸¤¤Ï¥Ò¥²¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
SECRET£ ´Ý¤¤´é
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉ¡¤È¸ý¡£¥¤¥¨¥Í¥³¤Ï¼í¤ê¤ò¤·¤ÆÆù¤ò¿©¤¤¤Á¤®¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ü¤òºÕ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³Ü¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸ý¤â¾®¤µ¤á¡£É¡¤â¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÓ¤¬¤Ê¤¤É¡¶À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤È¤«ÌîÀ¸¤Î¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢É¬Á³Åª¤Ë´é¤Ï´Ý¤¯¸«¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
SECRET¤ ¥¶¥é¥¶¥é¤ÎÀå
¡ÖÇ¤Î¥¶¥é¥¶¥é¤ÎÀå¤ÇçÓ¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ç¹¥¤¤Î¿Í¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥¶¥é¥¶¥é¤Ï¡¢ÌÓÁ¶¤¤¤Î»þ¤Ë¤Ï¶û¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿å¤ò°û¤à»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾®¤µ¤ÊÊÁ¼Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸¤À¤È¡¢¹ü¤Ë»Ä¤Ã¤¿Æù¤òºï¤®¼è¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Àå¤ËÌ£é²¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼Â¤ÏÌ£¥ª¥ó¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
SECRET¥ ¤Ë¤ã¡¼
¡Ö¥Ë¥ã¡¼¥Ë¥ã¡¼ÌÄ¤¯¤Î¤ÏÌîÀ¸¤Ç¤Ï»ÒÇ¤À¤±¡£ÊìÇ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«Í×µá¤¬¤¢¤ë»þ¤ËÌÄ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥¨¥Í¥³¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÄ¤¯¡£ÀÖ¤Á¤ã¤óµ¤Ê¬¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤È¤«¡¢Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¿Í´Ö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Ç¤ÏÍ×µá¤¬ÄÌ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
SECRET¦ ´ïÍÑ¤ÊÁ°µÓ
¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ø¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢Èâ¤ò³«¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¥ç¥¤¥Á¥ç¥¤¤È¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥Î¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿å¤ò¤¹¤¯¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£Ç¤ÏÁ°µÓ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤È¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ïº¿¹ü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤ª¤«¤²¤Ç¸ª´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°µÓ¤ò²£¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Îº¿¹ü¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¸¤¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
SECRET§ Ë¤«¤ÊÉ½¾ð
¡ÖÇ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ä±î¤Ê¤É¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ë¼¡¤¤¤ÇÉ½¾ð¶Ú¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤Ä¤¡¢»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¡£ÇÆ±»Î¤Ç¤âÉ½¾ð¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±ó¤¯¤ËÉÝ¤½¤¦¤ÊÇ¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Æ»¤òÊÑ¤¨¤Æ²óÈò¤¹¤ë¤È¤«¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤â¡¢ÇÅª¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×
SECRET¨ ½ÀÆðÀ
¡Ö¡ÈÇ¤Ï±ÕÂÎ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¯¡¢¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¹¤ë¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¼í¤ê¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÄÌ¤Ã¤Æ³ÍÊª¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¤Î¤Ç¡¢´ØÀá¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬¹Å¤¤¤È¥¬¥µ¥´¥½²»¤¬¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢»ýµ×ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
SECRET© ¥¹¥ê¥¹¥ê
¡ÖÇ¤Ï¿Í¤ÎÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯¥¹¥ê¡Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ô¤¤¼ç¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î»ÅÁð¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¥ó¥°¹ÔÆ°¡£³°¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢Æ÷¤¤¤ò¾å½ñ¤¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤«»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´ª°ã¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó·ù¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤â¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
SECRETª ¤Ý¤è¤ó¤Ý¤è¤ó¤Î²¼Ê¢Éô
¡ÖÇ¤Î¸å¤íµÓ¤ÎÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¤¿¤ë¤ß¤Ï¡¢¿©ÆùÎàÆÃÍ¤Î¤â¤Î¡£¸¤¤ä¥¤¥¿¥Á¡¢·§¤Ê¤ó¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ³ú¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ÆâÂ¡¤Þ¤Ç¤ÏÃ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëºÝ¤Î²ÄÆ°°è¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ç¤Ï¼ó¤Þ¤ï¤ê¤â¥¿¥×¥¿¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊìÇ¤Ï»ÒÇ¤òÒú¤¨¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
SECRET« ¤×¤Ë¤×¤Ë¤ÎÆùµå
¡ÖÆùµå¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¹â½ê¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿»þ¤Ë¤â²»¤òÎ©¤Æ¤º¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÊâ¤¯¤Î¤â³Ú¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ï¡¢²È¤Ç¤Î¤Û¤Û¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¡¢Ç¤¬Í£°ì¤Î´À¤ò¤«¤¯Éô°Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ÷¤¤¤Ç¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤Ï¡¢»Ø¤Î´Ö¤ÎÌÓ¤Ç´À¤¬¾ø¤ì¤¿Æ÷¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
SECRET¬ ¼ºÇÔ¤ò¤´¤Þ¤«¤¹
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿»þ¡¢Ç¤ÏÂÎ¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢¸å¤íµÓ¤ÇÆ¬¤òÁß¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅ¾°Ì¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÇ¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¿¼¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Áá¤¯µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤â¸«½¬¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
