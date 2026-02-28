高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」の第106回が３月２日に放送予定です。

【写真】ランから英語の勉強のコツを学ぶトキ

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下３月２日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキはリテラシーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウさん）を支えるために、英語の勉強を続ける。

ある日、ラン（蓮佛美沙子さん）にお茶会に招待されるトキ。

外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語の勉強のコツを教えてもらう。

家でも丈（杉田雷麟さん）や正木（日高由起刀さん）に英語の勉強に付き合ってもらう、トキ。

そんな中、ヘブンにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届く。