2月26日、ロックバンド・MY FIRST STORYが公式Xを更新。当面の活動休止を報告した。

MY FIRST STORYは2011年に結成され、Hiro、Teru、Nob、Kid’zの4人で活動してきた。2024年放送のTVアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』にて、HYDEとのコラボ楽曲『夢幻』がOP主題歌に選ばれるなど、活躍を見せていた。

「ボーカルのHiroさんは、歌手・森進一さんと森昌子さんの三男で、ONE OK ROCK・ボーカルのTakaさんを兄に持つ音楽一家に生まれています。Takaさんにも似た、透き通ったハイトーンボイスが魅力だったのですが、2025年8月には、名古屋のツアー中に喉の不調を訴え、ライブが急遽、中止になる事態が起きていました。

応急処置がおこなわれましたが、『歌唱は厳しい』と判断され、当日と翌日の公演は延期に。Hiroさんは、涙ながらに観客に謝罪していたといいます。約1週間後、9月上旬の公演では無事にライブを敢行できたのですが、9月14日に予定されていた音楽フェス・ROCK IN JAPANの出演は見送りになりました。『自律神経機能に不調が見られ』たそうで、再度、療養期間をもうけていたんです」（芸能担当記者）

そうした経緯も関係しているのだろうか。Xに掲載された書面には、《今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました。いつか戻って来る日まで》と、活動休止の経緯がつづられていた。

活動休止を告げる投稿には、2月27日19時の時点で6.5万いいねがついており、ファンからは応援の言葉が寄せられている。なかには、《舞香ちゃんにたくさん支えてもらってね》と、2024年10月に結婚した女優・山本舞香との時間を大切にするよう、励ますコメントも見られた。

結婚生活2年めに入ったHiroと山本だが、いまだに互いのInstagramに夫婦ショットが登場するなど、ラブラブな様子がうかがえる。だが、Hiroの活動休止とあっては、浮かれてばかりでもいられなさそうだ。

「Hiroさんと結婚してから、山本さんは新婚生活の様子をテレビで何度か話しているのですが、80万円超えの空気清浄機を2台持ちしていたり、日本円で約600万円前後の超高級ダウンジャケットを身に着けたりと、“セレブ生活”ぶりが目立っていました。夫婦ともに芸能界で成功しているからこそでしょうが、今回、Hiroさんは活動休止期間を明言していません。もちろん、当面は困らないだけの余裕はあるでしょうが、これまでどおりの生活とはいかないかもしれません」（前出・芸能担当記者）

まずは、妻のサポートでゆっくり静養してほしいところだ。