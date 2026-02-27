アドリアナ・オリバー、日本4年ぶりとなる個展「BECOMING」をGALLERY TARGETにて開催

スペイン・バルセロナを拠点に活動するペインター、Adriana Oliver（アドリアナ・オリバー）が、日本では約4年ぶりとなる個展『BECOMING』を原宿のGALLERY TARGETにて開催する。

ポップアートに根ざした大胆でカラフルな作風で知られるAdriana Oliver（アドリアナ・オリバー）。作品に登場する人物は、ミニマルで表情のない姿が特徴的だ。ジェンダーのイメージをあえて削ぎ落とすことで、私たちが無意識に持っている先入観を問いかけるような表現になっている。

今回の展示では、Adriana Oliver（アドリアナ・オリバー）は身体を象徴とし、動きを物語へと昇華させた新作を発表。1960年代のスポーツ広告に見られるグラフィカルな構図や鮮やかな色彩、躍動する生命力を現代的な視点で再構築する。

だが、本展で描かれる“スポーツ”は、勝敗や競争のためのものではない。規律、反復、持久、崩壊、そして再生。各作品は、目に見えない努力や内面的な変化のプロセスを、ひとつのメタファーとして描いている。

本展のタイトルでもある『BECOMING』が探求するのは“変容”。過去の自分と、今も変わり続けている自分とのあいだにある状態。その不安定さの中に、強さと脆さが同時に宿っていることを示している。

会期中はニュージーランド発のコーヒーロースター「Coffee Supreme」とのコラボレーションアイテムも展開。作品をあしらったバッグやドリップコーヒーなど、展示の余韻を日常に持ち帰ることができる。

『BECOMING』 by ADRIANA OLIVER

コラボレーションアイテム

・ドリップコーヒー(10個入)価格：3800円(税込)

・トートバッグ価格：2800円(税込)

【展覧会概要】『BECOMING』 by ADRIANA OLIVER会期：2026年3月5日（木）〜3月28日（土）会場：GALLERY TARGET（東京・原宿）時間：12:00〜19:00（※月曜休廊）GALLERY TARGET公式サイト：https://gallery-target.com/