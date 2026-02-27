SixTONES・京本大我「熱愛って出てくる」Snow Man宮舘「交際報道」さなかの投稿に「空気読んで」ファン戦慄

2月26日、6人組男性アイドルグループ・SixTONESの京本大我がXを更新。そこでの何気ないひとことが、タイミングも相まって波紋を広げている。

京本は《Xの検索で京本大我って打つと熱愛って出てくる》と投稿し、《どんな噂だろ!!って他人事のようにワクワクする癖やめたい》と率直な思いを明かした。自身に熱愛報道が出ているわけではないという前提での、自虐的なつぶやきとみられる。

「前日の25日、9人組男性アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太さんが、日本テレビアナウンサー・黒田みゆさんとの交際を『女性セブンプラス』に報じられました。現時点で、双方から関係を否定するコメントは確認されていません。ファンの間に動揺が広がる中で、京本さんが『熱愛』というワードを投稿したことで、ファンはざわついています。京本さんが宮舘さんの件を把握していたか定かではありませんが、報道翌日というタイミングが影響した可能性は高いと思います」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《たいが、空気読んで》

《まじでトドメでおもろい》

《ホントありえないこといっててやばい》

といった声があがった。

「京本さんは、ふだんから率直な発信をするタイプとして知られています。今回も悪意があったとは考えにくいですが、ファン心理が揺れている状況では、単語ひとつでも強く反応が出てしまうことがあります。発信者の意図と受け手の感情にズレが生じるのは、SNS時代特有の現象と言えるでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

SixTONESのメンバーでは、ジェシーが2024年7月に女優・綾瀬はるかとの交際を『NEWSポストセブン』に報じられ、森本慎太郎も『文春オンライン』で女優・森川葵との熱愛が伝えられている。一方、京本本人に熱愛スクープは出ていない。

「男性アイドルに熱愛報道がどのような影響をもたらすのか、京本さんはあまりピンときていない状況なのでしょう。何の気ない投稿が、宮舘さんと結び付けられてしまったようです」（同前）

SixTONESは現在、ライブ『MILESixTONES』を開催中で、27日からは大阪城ホール公演を控えている。MC時間の長さもグループの持ち味として知られるだけに、今後の発言にも注目が集まりそうだ。