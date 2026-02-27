YouTuber・ヒカルが階段で転倒し、話題となっている。

「ヒカルさんは2月25日、自身のYouTubeチャンネルに定番企画“5対5”のデート動画を投稿しました。男性5人と女性5人が集団デートする内容で、今回はデビュー前のセクシー女優5人と“対戦”しています」（芸能担当記者）

前半はドライブや食事を楽しむ和やかな展開だった。しかし後半、男女ペアでゲームセンターへ向かった場面で、事件が起きた。

「ヒカルさんは、渋谷の風俗店に勤務する女性『フジ』に指名され、2人でストラックアウトをやろうと2階へ。しかし『500円玉しかない。100円玉がないと、できひん』と、両替のため1階へ向かったのですが、階段を下りる途中でバランスを崩し、頭からつんのめる形で転倒したのです。

まさかのハプニングに、女性が『えぇ！？』と驚くなか、ヒカルさんはそのまま、ズルズルと1階の床まで落ちていきました。女性があわてて駆け寄り、『大丈夫？』と寄り添うも、ヒカルさんはそのまま、しばらく動けませんでした」（同前）

その後、画面が切り替わり、ヒカルは「いやあ、生還しました」と姿を見せた。右手のひらに出血はあったものの、大事には至らず、「ポジティブに考えると体が温まったという感じ」と、あくまで前向きにコメントし、さらに女性に「俺のこと心配になったやろ？ 気にしてほしくて体張った」と強がるなど、いつもの“ヒカル節”を発揮していた。

Xでは《頭とか打たなくてよかったよね》といった安堵の声とともに、

《ほんと申し訳ないけど何回みてもおもろ過ぎる》

《ヒカルが横転する動画みて笑顔になってる ありがとう》

など、思わず笑ってしまったという本音コメントも少なくない。

「ストラックアウトにあらためて挑戦するため、再び2階へ上がる際、ヒカルさんは『この靴がめっちゃ不安定』と、自分の足元を映していました。厚底靴だったようで、重心が取りづらかった可能性があります。厚底の靴は、身長を“盛る”ことができるので、デートの際に重宝するものですが、慣れていないと転びやすいので注意が必要です」（前出・芸能担当記者）

ヒカルは、以前にも転倒騒ぎを起こしている。

「2022年2月、セクシー女優で実業家の深田えいみさんとコラボした際、立った状態から腰の位置に設置されたカメラに顔を近づけようと前かがみになった瞬間、バランスを崩して横に転倒し、撮影が一時中断するトラブルがありました。このときも一同は驚いていましたが、幸い、けがには至りませんでした」（同前）

今回も予想外のできごとが“ヒカルらしい”一幕として受け止められたようだ。