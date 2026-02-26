中川翔子「可愛すぎてゲット」双子のお揃いロンパース姿披露「ムチムチ感が可愛い」「ハンサムな兄弟」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】歌手でタレントの中川翔子が2月24日、自身のInstagramを更新。双子のロンパース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「ムチムチ感が可愛い」お揃いひよこロンパース着た息子たち
中川は「チキンラーメンのひよこロンパース 可愛すぎてゲット」とつづり、写真を投稿。たくさんのひよこのぬいぐるみを背景に、白いワンピースを着た中川が双子を抱っこする姿を公開している。中川は「せっかく小さい頃は派手可愛いロンパース色々着せてみたいな、双子だと、お揃いも色違いも可愛い」と記し、他にブルーのロンパース姿も披露している。
この投稿に「ムチムチ感が可愛い」「ハンサムな兄弟」「この期間限定のロンパース姿最高」「チキンラーメンロンパース素敵」「何着ても似合う」などと注目が集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「ムチムチ感が可愛い」お揃いひよこロンパース着た息子たち
◆中川翔子、双子のお揃いロンパース姿公開
中川は「チキンラーメンのひよこロンパース 可愛すぎてゲット」とつづり、写真を投稿。たくさんのひよこのぬいぐるみを背景に、白いワンピースを着た中川が双子を抱っこする姿を公開している。中川は「せっかく小さい頃は派手可愛いロンパース色々着せてみたいな、双子だと、お揃いも色違いも可愛い」と記し、他にブルーのロンパース姿も披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に「ムチムチ感が可愛い」「ハンサムな兄弟」「この期間限定のロンパース姿最高」「チキンラーメンロンパース素敵」「何着ても似合う」などと注目が集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】