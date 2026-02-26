100円ショップ「セリア」の2026年3月期第3四半期の決算が公表された。売上高は前年比6.8％増の1901億円、営業利益は同18.1％増の155億円となった。シールなど「低原価商品」の販売が好調だったという。

セリアは長期的に増収が続いており、売上高は14年3月期に1000億円を超え、21年3月期に2000億円を突破した。今期は2500億円を見込む。店舗数は17年度に1500店に達し、現在は約2100店舗を展開する。約4000店舗のダイソーが業界ではダントツだが、セリアも順調に拡大してきた。

「節約志向による100円ショップ市場全体の拡大が主要因だが、売り上げデータに基づく需要予測システムを独自開発しており、その精度が高いとされる。食器、キッチン用品など必需品に特化した上で、白を基調としたデザインが女性客の支持を集めている」（流通関係者）

競合他社が多品種を扱い、店内は雑多な印象がある一方、セリアの商品棚は統一感がある。通路も比較的広く、100円ショップらしくない雰囲気だ。

100円ショップは海外工場での生産でコストを抑えているが、物価高によって各社は商品を値上げし、300円.500円以上の商品も販売するようになった。ダイソーは店内の一部を「THREEPPY」などの300円均一業態に改装し、客単価の増額を図っている。

しかし、セリアは「100円均一」を死守し、割安感で集客する構えだ。

価格を据え置いていたにもかかわらず、利益率は他社より高い。近年の営業利益率は7％前後で推移。高価格商品を扱うキャンドゥの24年度実績は1％であり、改善した今期も2％だ。22〜24年度の3年間、最終益は赤字となった。ワッツも直近の2年間は2％で推移する。セリアはなぜ利益率が高いのか。

「他社は品ぞろえを重視するのに対し、セリアは100円で販売できなくなった商品の扱いはやめている。利益率の低い食品もほとんど扱わない。雑貨はついで買いの商品も多いので、品ぞろえは必ずしも重要ではない」（前出の関係者）

■価格維持のため商品の質を落とす

ただ、電子レンジでの700ワット以上の加熱を推奨しないタッパーや、冷水・お茶専用のボトルなどを販売しており、価格維持のために商品の質を落とす施策も見え隠れする。

足元の業績は堅調だが、22年3月期まで10％超で推移していた営業利益率は減益傾向にある。調達コストの低下が見込めない中、商品の絞り込みも限界に近づきつつあるようだ。

独自の需要予測を武器に、いつまで「100円」を貫き通せるか。聖域を守り続けるセリアにとって、真の試練はこれからだ。

（ライター・山口伸）