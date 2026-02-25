インドの首都ニューデリーで今月開かれた人工知能（ＡＩ）についての国際会議「ＡＩインパクトサミット」に関連し、ナレンドラ・モディ印首相が「人間中心型ＡＩの形成に向けて」と題して本紙に寄稿した。

◇

ＡＩは人類の意思を増幅させる力であり、人間中心の視点で活用することが不可欠だ。人類は、単なるデータや機械のための資源となってはならない。ＡＩは、世界全体に利益をもたらし、グローバル・サウス（新興・途上国）の発展を切り開く力となるべきだ。

信頼こそがＡＩの未来を支える基盤だ。生成ＡＩによるコンテンツが急速に拡大する中、多くの民主主義社会がディープフェイクや偽情報による深刻な課題に直面している。そこで私は、「電子透かし」や情報源検証への共通基準の確立に向け、国際社会の連携を呼びかけたい。

児童福祉は極めて重要な課題だ。ＡＩは世界の教育制度と同等の理念を反映し、責任ある利用と家庭の関与を促すため、適切な安全措置を備えていなければならない。

技術は戦略的な資産として囲い込まれるより、共有されることでより大きな価値を生み出す。オープンなプラットフォームは、安全性向上や、人間中心型の技術の実現に取り組む何百万人もの若者を支援するだろう。この集合知こそが人類の最大の強みだ。