上機嫌な犬がみせる仕草や行動5選

犬が上機嫌なとき、どんな仕草や行動をするか知っていますか？人間の言葉を使えない代わりに体全体で喜びを表現します。愛犬の「楽しい」をしっかりと受け止めるためにも、上機嫌なときに見せる仕草や行動を知っておきましょう。

1. 尻尾をブンブン振る

尻尾の動きは、犬の感情をダイレクトにあらわします。上機嫌なときは、尻尾を高く持ち上げ、付け根からブンブンと左右に激しく振ります。その姿は、まるでお尻ごと振っているかのように見えることもあります。

この尻尾の振り方は、飼い主さんに会えた喜びを最大級の親愛の情とともに伝えているとき、お散歩などこれから始まる楽しい出来事に大きな期待を寄せているときなどに見られます。

ただし、お尻を高く持ち上げて激しく尻尾を振るのは、興奮しているときにも見られるため、切り分けが大切です。上機嫌なときは、表情が穏やかなのが特徴です。

2. ピョンピョン飛び跳ねる

「散歩行くよ」と声をかけたとき、愛犬がうれしそうにピョンピョンと飛び跳ねる姿を見たことはありませんか？あの行動は、抑えきれない喜びやうれしさを体全体であらわしているのです。うれしさのあまり、飼い主さんの周囲をピョンピョン跳び回ることもあります。

散歩のほかにも、大好きな飼い主さんが帰宅したときや大好物を見つけたときなどによく見られます。

犬が飛び跳ねているときは、目がキラキラと輝き、期待に満ちた表情をしていることでしょう。ぜひ、愛犬の期待に応えてあげてください。

3. ヒコーキ耳をする

耳を後ろに寝かせ、まるで飛行機の翼のように見える状態を「ヒコーキ耳」と呼びます。これは上機嫌であると同時に、飼い主さんに深い信頼を寄せ、敵意がないことを示す甘えのサインでもあります。

ただし、ヒコーキ耳は必ずしも上機嫌とは限りません。恐怖を感じたときや警戒しているときにも見られます。ヒコーキ耳と同時に、尻尾を丸めて足の間に挟んでいる場合や歯をむき出しにしているときは要注意です。

上機嫌なときは、顔全体の表情が柔らかく、口角が上がっているのが特徴です。

4. ヘソ天で寝転ぶ

急所であるお腹を上に向けて見せる「ヘソ天」は、究極のリラックス状態と信頼の証です。この姿勢で寝転んでいるときは、周囲に警戒する必要がなく、心から安心しきっています。

飼い主さんの前でゴロンと横になるのは、今の環境がとても快適で、機嫌が良いことのあらわれです。また、ヘソ天の状態で体を地面にこすりつけるようにくねくねさせる行動が見られることもあります。

上機嫌なときにこのような無防備な姿を見せてくれるのは、飼い主さんを心から信頼しているからこそと言えるでしょう。

5. 遊びに誘ってくる

前足を低く下げてお尻を高く上げる「プレイバウ」の姿勢は、遊びに誘うときの典型的な行動です。「一緒に遊ぼう！」というワクワクした気持ちのあらわれで、ご機嫌なときに見られます。犬によっては、楽しそうにお気に入りのおもちゃを咥えて持ってくることもあるでしょう。

飼い主さんを遊びに誘うとき、犬はとても楽しい気持ちになっています。その楽しさを飼い主さんと共有したいと思って遊びに誘っているのです。ぜひ、愛犬の気持ちを受け止めて、誘いに乗ってあげてください。

ハイテンションな犬が見せるサイン

犬は気持ちが高ぶってハイテンションになると、家の中を猛スピードで走り回って体中で喜びをあらわすことがあります。これは「ズーミーズ」と呼ばれている行動で、貯まったエネルギーを一気に放出している状態でもあります。若くて元気な犬に多い行動です。

また、興奮して「ワンワン」と高い声で吠えたり、ハァハァと荒い呼吸をしながら目を輝かせたりするのも、ハイテンションの犬の特徴です。

このような行動が見られるときは、とても楽しんでいる一方で、興奮しすぎて周囲が見えなくなっている可能性があります。ケガや事故につながるリスクがありますので、まわりの環境には十分に注意して遊ばせるようにしましょう。

まとめ

犬が見せる上機嫌な仕草やハイテンションなサインは、すべて飼い主さんへの信頼があってこそ生まれるものです。尻尾の振り方や耳の形、ジャンプなど、全身を使った一つひとつの動きに、彼らの素直な感情や喜びが込められています。

愛犬が何を求めているのか、どのくらい楽しいと感じているのかを理解できれば、今以上に愛犬を喜ばせてあげられるようになるでしょう。