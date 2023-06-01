アマゾン・ジャパンは8日、セキュリティブランド「Ring」のデバイス向けに、新機能「顔なじみ認識」の提供を日本国内で開始した。 Ringの4Kおよび2Kカメラ搭載デバイス、または一部のHDデバイスを利用する、サブスクリプションプラン「Ring Home Premium」に登録しているユーザーを対象に順次展開される。従来の「玄関で人が検知されました」という通知に代わり、あらかじめ登録した人物であれば「お母さんが