恐竜とフィールドアスレチックのアウトドア施設が宇部市にオープンするのを前にきょう、内覧会が開かれました。



宇部市のホテルCOCOLANDそばに完成したのは「恐竜の森アドベンチャーSORACO」で来月（3月）1日にオープンします。



頭を動かし鳴く15体の恐竜の模型が展示されています。



目玉は、ジップラインです。





滑車で全長60メートルを滑り降りながら常盤湖をのぞむことができます。会場では村岡知事と宇部市の篠粼市長が体験しました。「風を受けて最高です」このほかにも高さ4メートルのアスレチックなどもありいずれも身長が110cm以上あれば利用できるということです。村岡知事と篠粼市長は「革靴だから」など理由をつけてコース途中で引き返しました。「これは結構、怖かったけどどきどきしながら楽しめて」「新しいスポットがこの宇部市にできてうれしく思う」施設はホテルやプールなどを運営するCOCOLANDが県の観光開発を支援する補助金5000万円を活用して整備しました。（COCOLAND 村田正幸支配人)「18ヘクタール土地がある」「年々アップデートして楽しめる施設にすることと」「宇部市 常盤公園含めて足を止めて滞在していただくようなそういう施設の一助になれば」恐竜の森アドベンチャーSORACOは年間3万人の来場者を見込んでいるということです。オープンは来月1日です。