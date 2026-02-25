弁護士保険ミカタが、代理店制度を評価する「優良ビジネス認定」で最高ランクを受賞しました！

契約と教育で満点評価を獲得した結果は、制度運営の透明性と実務力の高さを数字で示す内容です。

2024年度に続く2回目のゴールド認定となり、代理店支援体制の継続性にも注目が集まります。

弁護士保険ミカタ「優良ビジネス認定ゴールド認定受賞」

発表日：2026年2月24日総合評点：469.0点ゴールド認定獲得回数：2回

弁護士保険ミカタは、ミカタ少額短期保険が提供する弁護士費用補償型の少額短期保険です。

同サービスは、弁護士への相談料や委任費用のハードルを下げ、法的支援を受けやすくすることを目的に設計されています。

今回の受賞は、代理店制度の健全性とサポート品質を第三者評価で可視化した結果です。

認定スコアで見る評価結果

契約項目評価：100.0点教育項目評価：100.0点販促項目評価：95.8点

契約の明確化と教育の実効性が同時に満点となった点は、代理店が安心して活動できる基盤の強さを示しています。

代理店制度を支える運営設計

審査観点数：5側面（募集・契約・販促・教育・支援）認定取得年度：2024年度・2026年

募集から支援までを一体で評価する仕組みに対応できていることは、短期的な販促だけに偏らない運営姿勢の裏づけになります。

補償内容と付帯サービスの実用性

主契約月額保険料：2,980円〜法律相談料保険金：1事案2.2万円／年間10万円弁護士費用等保険金：特定偶発事故300万円／一般事件200万円年間支払限度額：500万円（通算1,000万円）

補償金額と相談導線がセットで設計されているため、トラブル発生時に初動を止めにくい運用がしやすい点も特徴です。

個人事業主・フリーランス向け活用視点

個人事業向け月額保険料：4,660円〜日額換算：153円調査対象：個人事業主・フリーランス100人（2024年7月実施）

法的トラブルを抱え込みやすい個人事業層に対して、費用感を把握しながら弁護士アクセスを準備できる点は実務上の安心材料になります☆

認定スコアと補償設計を並べて見ると、制度運営とユーザー価値の両方を強化している動きが読み取りやすくなります。

法務リスク対策を前倒しで整えたい事業者にとっても、今回の評価結果はサービス選定時の比較軸になりそうです。

代理店支援体制の信頼性を総合469.0点で証明！

弁護士保険ミカタ「優良ビジネス認定ゴールド認定受賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. ゴールド認定の受賞は何回目ですか？

2024年度に続く2回目です。

Q. 今回の総合評点は何点ですか？

469.0点です。

Q. 主契約の月額保険料はいくらからですか？

2,980円からです。

