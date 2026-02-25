メタモンがシロノワールに変身　コメダ「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン開催

2025年夏に好評を博したコメダ珈琲店とポケモンのコラボが、今年も帰ってきます。株式会社コメダは、全国のコメダ珈琲店と和喫茶おかげ庵にて、3月5日より「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを開催することを発表しました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

今年は第1弾（3月5日〜）と第2弾（4月9日〜）の2期に分けて展開。期間ごとに異なるポケモンのオリジナルメニューやノベルティが登場し、コメダならではの大ボリュームとポケモンのかわいい世界観が合体した、たまらないラインナップとなっています。

■ 第1弾（3月5日〜）は「メタモン」尽くし

第1弾の主役は、へんしんポケモン「メタモン」。紫やピンクの色合いを活かした、見た目も楽しいメニューが揃います。

「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」は、甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームの爽やかな味わい。ソフトクリームにはメタモンカラーのハートシュガーがトッピングされています。

また、コメダ珈琲店のみで展開される「メタモンの明太エビカツパン」や「メタモンのおさつボール」、おかげ庵のみで展開される「メタモンのエビつけきしめん」など、それぞれでしか味わえないメニューも。いずれもメタモンの特徴を反映させたこだわりの一品となっています。

■ 第2弾（4月9日〜）はカイリューや初代御三家が登場

第2弾では、色々なポケモンたちがメタモンのところに遊びにやってきます。

「カイリューのシロノワール カスタードプリン」は、カイリューの大きな体をイメージ。プリンソースとほんのりビターなカラメルソースの相性が抜群とのことです。

加えて、第2弾においても、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」「フワンテのチーズボール」（コメダ）と、「マクノシタのすき焼き風きしめん」（おかげ庵）といった、それぞれの店舗限定メニューが用意されています。

■ 対象のオリジナルメニューを1品注文で「豆菓子風チャーム」がもらえる

各期間中に対象のオリジナルメニューを1品注文すると、もれなく「豆菓子風チャーム」（全4種からランダムで1つ）がプレゼントされます。第1弾と第2弾でデザインが変わるため、コンプリートを目指したくなってしまいますね。

また、店頭では「コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ」（税込2000円）も数量限定で販売。おなじみのダルマグラスがポケモンデザインの小物入れにアレンジされた、ファン必携のアイテムです（※店内飲食またはテイクアウト会計時のみ購入可能）。

■ 新作ゲーム発売と同日スタート 特別装飾店舗も

ちなみに、キャンペーン開始日の3月5日は、Nintendo Switch 2向け新作ゲーム「ぽこ あ ポケモン」の発売日でもあります。同作は「ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモン」が主人公のスローライフ・サンドボックスゲーム。第1弾がメタモン推しなのも納得です。

キャンペーン期間中は公式Xにて、BIGクッションなどが当たるプレゼント企画が実施されるほか、全国8店舗（東札幌5条店、駒沢公園店など）でポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗も展開されるとのことでした。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026022507.html