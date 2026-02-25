°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST ¡ÁËºµÑ¤ÎÂÀÍÛ¡Á¡ÙOP¼çÂê²Î¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤¢¤ä¤·¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹
°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤¬¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ëÂè3¾Ï¡ØDuel Masters LOST ¡ÁËºµÑ¤ÎÂÀÍÛ¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤¢¤ä¤·¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ÉÔ²º¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¥¦¥£¥ó¤ä¥Ë¥¤¥«¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬ìíî½¤¹¤ëÀ¤³¦¡Ö¥í¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤·¤¿¡ØDuel Masters LOST¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à°î¤ì¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«ÇËÌÇÅª¤Ç¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤ÏËÜÆü21»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤Ï¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãmemory&present¡ä¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤¢¤ä¤·¡×¤ÏÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ØDuel Masters LOST ¡ÁËºµÑ¤ÎÂÀÍÛ¡Á¡Ù¤Ï¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥å¥¨¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Û¤«¡¢³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
◾️¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤¢¤ä¤·¡×
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://kashitaroito.lnk.to/ayakashiayashi
¢¨¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST ¡ÁËºµÑ¤ÎÂÀÍÛ¡Á¡ÙOP¼çÂê²Î
◾️¡ã°ËÅì²Î»ìÂÀÏº LIVE TOUR 2026¡Ömemory&present¡×¡ä
2026Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT
¾ÜºÙ¡§https://www.kashitaro.com/news/5467/
◾️¡ãÏ¯ÆÉ·à¡Ö²ÖÆ»¤Î¤æ¤¯¤¨¡¡¡Á·ÝÇ½¶µ¼¼¡Á¡¿¡Á²»³Ú¶µ¼¼¡Á¡×¡ä
ÀÖºäRED/THEATER¤Ë¤Æ2026Ç¯4·îÃæ½Ü¾å±éÍ½Äê
¢¨Ê£¿ôÆü¸ø±éÍ½Äê
¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡§°ËÅì²Î»ìÂÀÏº
µÓËÜ¡§¡Ú·ÝÇ½¶µ¼¼¡ÛÎëÌÚÃÒÀ²¡Ê·àÃÄÅìµþÅÔÎëÌÚ¶è¡Ë¡¿¡Ú²»³Ú¶µ¼¼¡Û¼é»³¥«¥ª¥ê¡ÊBobjack Theater¡Ë
±é½Ð¡§Çë¸¶À®ºÈ¡ÊToyLateLie/MNOP¡Ë
¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¦¤é¤
¸¶ºî¡§¡Ö²ÈÄí¶µ¼¼¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë
½Ð±é¡§°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¡¡¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hanamichi-reading.com
◾️¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¿¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST ¡ÁËºµÑ¤ÎÂÀÍÛ¡Á¡Ù
¢§Êª¸ì
¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¦¥£¥ó¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿µ²±¤ÎÃÇÊÒ¡£
¤½¤ì¤Ï¥¦¥£¥ó¤ÎÉô²°¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÅôÂæ¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬ìíî½¤¹¤ëÀ¤³¦¡Ö¥í¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤Î³ÈÂç¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢
¼Ì¿¿¤ÎÅôÂæ¤Îºß½è¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¦¥£¥ó¤Ïµ²±¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡¢
¥Ë¥¤¥«¡¢¶å½½¶åÌð¥ï¥æ¥ß¤È¶¦¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¥í¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÈ¯À¸¤Î¸¶°ø¤È¤Ï¡£
ÅôÂæ¤Ç¥¦¥£¥ó¤òÂÔ¤Ä¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¸¥ã¥·¥óÄë¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÃµ¤·µá¤á¡¢¥¦¥£¥ó¤ÏÊâ¤ß½Ð¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®³«»Ï
¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¸ø¼°YouTube¡Ö¥Ç¥å¥¨¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ
Á´4ÏÃ Ëè½µ¶âÍË20:00ÇÛ¿®
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
¸¶ºî¡§¾¾ËÜ¤·¤²¤Î¤Ö¡ßºî²è¡§¶âÎÓÍÎ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Ï¢ºÜ¡Ë
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡¡¾¾ËÜ¤·¤²¤Î¤Ö
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡¡¶âÎÓÍÎ
´ÆÆÄ¡¡Ê¡ÅçÍøµ¬
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¡²ÃÆ£ÍÛ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¶¶µÍÎÏ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¡ÌÀÀÐÀ»»Ò
¿§ºÌÀß·×¡¡ÀÐÀî¶³²ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡¡ÌÐÌÚÃÒ¹§
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¡ÅÄ½êÍÎ¹Ô
²»¶Á´ÆÆÄ¡¡¹â»û¤¿¤±¤·
²»³Ú¡¡ºäÉô¹ä
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºîÅý³ç¡¡¾¾ÁÒÍ§Æó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¡J.C.STAFF¡¢SMDE
¢§¥¥ã¥¹¥È
»Â»¥¥¦¥£¥ó¡¡±ß·ÀµÂÀÏº
¥¢¥Ó¥¹¥Ù¥ë¡á¥¸¥ã¥·¥óÄë¡¡±©Â¿Ìî¾Ä
¹á¼è¥Ë¥¤¥«¡¡É©Àî²ÖºÚ
¶å½½¶åÌð¥ï¥æ¥ß¡¡°ËÀ¥çýè½Ìé
¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ü¥ë¥á¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¡§²ÃÀ¥¹¯Ç·
¥Ü¥ë¥·¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¯¥Æ¥é¥¹¡§Æ£°æÈ»
¤Û¤«
¢§¸¶ºî¾ðÊó
¡ØDuel Masters LOST¡Ù
¸¶ºî¡§¾¾ËÜ¤·¤²¤Î¤Ö¡ßºî²è¡§¶âÎÓÍÎ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Ï¢ºÜ¡Ë
ºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.corocoro.jp/title/44
¢§¡ØDuel Masters LOST¡Ù¤È¤Ï
2002Ç¯¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÈ¯Çä»þ¤Ë¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÇÍ·¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØDuel Masters LOST¡Ù¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÎÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Âè1¾Ï¡õÂè2¾Ï¡¡ÇÛ¿®¾ðÊó
¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¸ø¼°YouTube¡Ö¥Ç¥å¥¨¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ
Âè1¾Ï¡õÂè2¾Ï Á´8ÏÃ¤òÇÛ¿®Ãæ
¡¦¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/
¡¦¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºTCG ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dm.takaratomy.co.jp/
¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/duema_anime
¡¦¥Ë¥¤¥«¸ø¼°TikTok¡§https://tiktok.com/@nika.chamu
¡¦¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºTCG¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/t2duema
¡¦¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST¡ÙÂè1¾Ï¡¢Âè2¾Ï¡§
https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡°ËÅì²Î»ìÂÀÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡°ËÅì²Î»ìÂÀÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡°ËÅì²Î»ìÂÀÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡°ËÅì²Î»ìÂÀÏº ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok