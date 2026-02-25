¡ÖºÆ²ñ¡×·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡©Ä¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤Î¡È°ÕÌ£¿¼¡ÉÈ¯¸À¡¦·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤¬´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè7ÏÃ¤Ç°ìµ¤¤ËÆæ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿°æ¾å¿¿±û±é¤¸¤ëËüµ¨»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×ÅÀ¤ä¹Í»¡¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
23Ç¯Á°¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿4¿Í¤ÎÃç´Ö¡£·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈôÆà½ß°ì¤Ï¡¢Ã´Åö¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿¿¼Â¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
½ß°ì¡¢Ëüµ¨»Ò¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤Î4¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·½²ð¤ÎÉã¤ÇÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿ÏÂÍº¡ÊµÝºïÃÒµ×¡Ë¤¬¶¯ÅðÈÈ¡¦ÂçÅç¤Ë·â¤¿¤ì¤ë¸½¾ì¤ËÁø¶ø¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡Ö4¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢ÏÂÍº¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯¸å¡¢Ä¾¿Í¤Î·»¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥µ¥¯¥Þ»°¥ÄÍÕ¾¦Å¹¡×Å¹Ä¹¤Î½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢4¿Í¤ÏºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢·»¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤È¼«¶¡¤·Î±ÃÖ¤µ¤ì¤¿Ä¾¿Í¡£»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ë·ý½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¨Ç·¤¬½¦¤¤¡¢Ä¾¿Í¤¬Àî¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢Ëü´õ»Ò¤ÎÈþÍÆ¼¼¤òË¬Ìä¡£Âè6ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÂçÅç¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿¤Î¤Ï½ß°ì¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï2¿Í¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö¡Ê½ß°ì¤¬¡Ë23Ç¯Á°¤ËÂçÅç¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ª°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö·ý½Æ¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÈôÆà·º»ö¤Î´ª°ã¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆîÎÉ·º»ö¤ÈËü´õ»Ò¤Î¡È2¿Í¤À¤±¤Î²ñÏÃ¡É¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆîÎÉ·º»ö¤ÏËü´õ»Ò¤ò±Ë¤¬¤»¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö·ý½Æ¤Î¹ÔÊý¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖËüµ¨»Ò¤¬½ß°ì¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ëü´õ»Ò¤È²ñ¤¤µ¢Âð¤·¤¿ÈÕ¡¢·½²ð¤«¤é1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡£·½²ð¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ËËü´õ»Ò¤È²ñ¤¤¡¢Â©»Ò¡¦Àµ¼ù¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤ò¼«¿È¤Î¸µ¤ËÇñ¤á¤Æ¤¤¤¤¤«ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÄ¾¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Ëü´õ»Ò¤ËÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¶¤ï¤¶¤ï¤¹¤ë¡×¤È¼«¤é¤¬´¶¤¸¤¿¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ß°ì¤ÏËü´õ»Ò¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Î±ÃÖ¤µ¤ì¤¿Ä¾¿Í¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿½ß°ì¡£¡ÖËÍ¡¢¤¤¤Äµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¦Ä¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ß°ì¤¬·ý½Æ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¸Â¤êµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖËÍ¤¬ÏÃ¤·¤¿¾ì½ê¤«¤é·ý½Æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Ä¾¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ý½Æ¤ÏÀî¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌÌë¤ÎÆü¤Ë4¿Í¤Ç¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¸å¤ËÄ¾¿Í¤¬ºÆ¤ÓËä¤á¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢·ý½Æ¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½ß°ì¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¿Í¤¬Ëä¤á¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿·ý½Æ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ß°ì¤ÏºÆ¤ÓÄ¾¿Í¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢·ý½Æ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤È¡ÖÅÚ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÃ¯¤«¤¬·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¸å¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢23Ç¯Á°¤Ë°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿¹¤ÎÃæ¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÄ¾¿Í¤¬Ëü´õ»Ò¤Ë¡Ö·ý½Æ¤Ï2ÅÙ¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤ÏËÍ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡ÖËÍ¤À¤Ã¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£°ìÀ¸¶»¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¾¿Í¤ÏËü´õ»Ò¤òÈß¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö2¿Í¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖËü´õ»Ò¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾¿Í¤¬Ëü´õ»Ò¤ò¼é¤ê¡¢Ëü´õ»Ò¤¬·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·½ß°ì¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¹Í»¡¤â¤¢¤ê¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤òÈß¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊ£»¨¡×¤È¸À¤Ã¤¿È¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ëüµ¨»Ò¤ÏÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ë½Ð¶Ð¤»¤º¡£¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢½ß°ì¤¬¡ÖËü´õ»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈËü´õ»Ò¤òÃµ¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êËü´õ»Ò¤¬·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡©¡×¡ÖËü´õ»Ò¤¬ÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈËü´õ»Ò¤¬ÈÈ¿Í¤Èµ¿¤¦À¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢Ëü´õ»Ò¤¬·ý½Æ¤ò»ý¤Ä¥·¡¼¥ó¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
